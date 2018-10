lastampa

: Apple ha brevettato una tecnologia che identifica le telefonate spam - LaStampaTech : Apple ha brevettato una tecnologia che identifica le telefonate spam - rosatoeu : Apple dichiara guerra alle truffe telefoniche. Apple ha brevettato uno strumento, che forse vedremo in futuro su iP… - arocco1992 : Apple vuole risolvere il problema della gente che mette le cuffie al contrario Apple ha brevettato un sistema per… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Paul Romer, uno dei due accademici che hanno vinto il Nobel per l'economia di quest'anno , non ha risposto alla telefonata, fatta per comunicargli il riconoscimento,, perchè pensava fosse una chiamata. Quando e seimplementerà labrevettata lo ...