ANTONIO CASSANO LASCIA L' ENTELLA E IL CALCIO Fantantonio si ritira definitivamente

ANTONIO CASSANO dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

Cassano show alla prima con l’Entella : 3 assist per FantANTONIO : Antonio Cassano protagonista con la maglia dell’Entella anche se per adesso soltanto in un’amichevole: tre assist per il barese Antonio Cassano ha subito dimostrato di poter accendere la luce all’Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando tre assistenze per i compagni di squadra di certo allietati dalla sua presenza. Va detto che ...

ANTONIO CASSANO - primo gol con l'Entella : VIDEO : La Virtus Entella non ha ancora iniziato la sua stagione. O meglio, non lo ha fatto sul campo. L'estate è stata sì calda, ma solo fra sentenze e ricorsi. Il club è ancora in bilico fra Serie B e Lega ...

