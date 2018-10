Anticipazioni L’Intervista di Maurizio Costanzo | ospite Carlo Conti ⎜18 ottobre

L’intervista - Anticipazioni puntata del 4 ottobre : ospite Matteo Renzi : Giovedì 4 ottobre 2018, in seconda serata su Canale 5, torna L’Intervista con un faccia a faccia esclusivo tra l’ex Premier Matteo Renzi e Maurizio Costanzo. L’intervista, arriva Matteo Renzi È l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite di questo terzo immancabile appuntamento de “L’intervista” di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 4 ottobre in seconda serata su Canale 5. Un incontro tra il grande giornalista e il ...