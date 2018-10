Ancora un KO del Matera | il quarto consecutivo

Szczesny : "LItalia ha Ancora del potenziale" : 'L'Italia è ancora una nazionale forte, negli ultimi mesi i risultati non sono stati dei migliori ma ha il potenziale per tornare a essere una grande squadra. Domani proverà a conquistare i tre punti'.

Il rebus della pace fiscale - non c'è Ancora l'accordo Lega-M5S - : Roma, 13 ott., askanews, - Si cerca ancora l'accordo fra le due anime del governo sulla pace fiscale. Il sottosegretario Armando Siri, fra gli esperti del Carroccio al lavoro sul pacchetto fiscale, ha ...

Città del Capo è Ancora un posto violento : È una delle 15 Città più pericolose al mondo e le cose peggiorano, mentre nel resto del Sudafrica, dalla fine dell'apartheid, la violenza è molto diminuita The post Città del Capo è ancora un posto violento appeared first on Il Post.

Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua italiana” (Ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

Forza Italia - Pietro Spizzirri espulso : 'Mi chiedo se questo è Ancora il partito della libertà' : Pietro Spizzirri , vice-coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, è stato espulso dal partito . Il motivo? L'avvocato 36enne aveva creato ' Forza Salvini ', una corrente pro ministro nel ...

Incidente ad Albavilla : Ancora critiche le condizioni del 23enne : Incidente ad Albavilla. Sono ancora molto critiche le condizioni di salute di Marco Panzino , 23 anni, residente a Montorfano. Incidente ad Albavilla: ancora critiche le condizioni del 23enne Il ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono Ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

Savona e il «giallo» dell’addio al fondo speculativo Euklid : il ministro figura Ancora socio : Il ministro risulta ancora «attivo» nell’hedge fund di Londra di cui è anche socio. Dall’Antitrust nessuna segnalazione di conflitto di interesse per Savona

Classifica FIMI del 12 ottobre : Alessandra Amoroso e Valerio Scanu in vetta - i Maneskin dominano Ancora tra i singoli : Debutta al primo posto della Classifica FIMI del 12 ottobre l’album “10” di Alessandra Amoroso che festeggia così i suoi primi dieci anni di carriera che ha voluto ricordare con questo album di inediti uscito lo scorso 5 ottobre in seguito al primo singolo estratto “La stessa” e lo stesso giorno del secondo singolo “Trova un modo” scritta da Roberto Casalino. Al secondo posto troviamo Valerio Scanu con “DIECI”, anche lui con il nuovo album ...

Dall'industria del riciclo l'1% del Pil - ma l'Italia può crescere Ancora molto : ... fondatrice dell'omonima Fondazione nata nel 2009 con un preciso obiettivo: accelerare la transizione da un'economia lineare verso un modello circolare. Secondo Ellen MacArthur, infatti, 'l'economia ...

Maria Teresa Ruta : «Ho Ancora dentro di me la magia dell'Africa» - : ... il produttore musicale Roberto Zappulla, a Luino, in un pittoresco castelletto sulle sponde del Lago Maggiore, dove lei allestisce cerimonie, matrimoni e spettacoli di fiabe per ragazzi proclamando: ...

Le partite del giorno – Ancora in campo la Nations League : Le partite del giorno – L’ultimo weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, emozioni in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. Nel venerdì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Nations League con tanti interessanti appuntamenti, in particolare l’Inghilterra dovrà vedersela con la Croazia, il Belgio contro la Svizzera. Le partite del ...

Calcio - l’Italia torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta Ancora sul 4-3-3 : Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria. Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. l’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il ...