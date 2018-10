Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends' : Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti

Omicidio Jan Kuciak - capo polizia : “Non esclusa pista italiana. Con due mesi in più avremmo catturato Anche i mandanti” : Una pista italiana, forse una traccia che porta in Albania. Una donna legata a doppio filo al presunto mandante dell’esecuzione di Jan Kuciak. A poco più di una settimana dai quattro arresti per l’Omicidio del cronista che indagava sul malaffare tra Slovacchia e Italia – tra cui un ex poliziotto e un ex soldato – è il capo della polizia slovacca, Milan Luciansky a far intravedere il percorso intapreso dalle indagini. E lo ...

MAnchester Utd - Mourinho : 'Match in ritardo? Colpa della polizia - si è rifiutata di scortarci' : Sappiamo bene come José Mourinho , quando qualcosa non va, difficilmente lo tenga per sé. Anzi. Dopo la vicenda Pogba, ieri un nuovo problema in casa Man Utd : l'arrivo in ritardo del pullman della ...

Polizia alla proiezione del film su Cucchi - Ilaria : “Piantonate Stefano Anche da morto?” : "Stefano è stato così ben rappresentato da Alessandro Borghi viene piantonato anche da morto durante la proiezione del film 'Sulla mia pelle'. Consiglio al questore di Rimini di guardare il film per capire capire che Stefano è morto e quindi non è più pericoloso. O siamo ritenuti pericolosi io e il mio avvocato". Lo ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook.Continua a leggere

Alby - la piccola Bagdad svedese dove Anche la polizia ha paura : Non si vede un manifesto di Jimmie Akesson, il Salvini che vuole rispedire a casa i migranti e sull'esistenza di posti così sta costruendo la sua fortuna politica. L'imam non ha voglia di parlare coi ...

Furbetti del cartellino - 26 arresti alla Provincia di Massa Carrara : ci sono Anche capo della polizia e autista del presidente : “Una lunga, consolidata e diffusa prassi di assenteismo ingiustificato, realizzato attraverso un sistematico ed ingegnoso aggiramento delle regole che disciplinano il rapporto di pubblico impiego”. Con questa motivazione il gip di Massa Alessandro Trinci ha deliberato l’arresto per 26 dipendenti della Provincia di Massa Carrara e del Genio Civile di Massa, mentre per altri 3 è scattata la misura cautelare del divieto di dimora. ...

Impiegati assenteisti - 26 arresti a Massa Carrara/ Ultime notizie - Anche il comandante polizia provinciale : Assenteismo a Massa Carrara: 26 dipendenti di Provincia e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Taser - al via la sperimentazione in 12 città/ Ultime notizie - Salvini “Ipotesi Anche per la polizia locale” : Taser, al via la sperimentazione in 12 città. Ultime notizie, Salvini “Ipotesi anche per la polizia locale”. Il ministro dell'interno valuta l'estensione della pistola elettrica (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Taser - Salvini : ipotesi Anche per polizia locale - Amnesty : diversi morti a causa dell'arma : "Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni, e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale", ha commentato Salvini, spiegando che si ...

Taser - Salvini : ipotesi Anche per polizia locale - Amnesty : diversi morti a causa dell'arma : "Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni, e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale", ha commentato Salvini, spiegando che si ...

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano Anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

Spari a MAnchester - 10 feriti. Polizia : 'Usata arma ad aria compressa' | : Indagini in corso per capire cosa sia successo nel quartiere di Moss Side, dove gli agenti sono intervenuti dopo che erano stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. I feriti, alcuni gravi, non sono in ...

Spari nella notte a MAnchester - 10 feriti. Polizia cerca responsabili - : Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Moss Side, nel centro della città inglese, dopo che erano stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. Indagini in corso per capire cosa sia successo. I ...