Ambiente | odore acre dal fiume Moro | esposto nella Procura di Lanciano

Ambiente - odore acre a Viareggio : tante segnalazioni : Molte le segnalazioni nella notte a Viareggio (Lucca), dove un forte odore acre di bruciato si è diffuso in tutto il territorio, rendendo l’aria irrespirabile e irritando gli occhi. Lo hanno spiegano numerosi cittadini: il fenomeno è stato avvertito in tutta la città, in particolare nei quartieri più periferici di Migliarina, Terminato e Varignano. Numerose sarebbero state le segnalazioni di cittadini all’agenzia regionale per ...