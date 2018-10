Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “”Questa terra di Calabria non puo’ piangere più - non vuole piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Alluvione Calabria : funerali all’aperto per Stefania - Cristian e Nicolò : Si terranno all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria (Catanzaro), i funerali di Stefania Signore (30 anni) e dei figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolò Frijia (2 anni), le tre vittime dell’Alluvione che lo scorso 4 ottobre ha flagellato la Calabria. La decisione di tenere i funerali all’aperto è stata dettata, anche in considerazione della giornata di sole, dall’esigenza di ...

Il corpo di Nicolò è stato ritrovato. I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. A una settimana dall’Alluvione in Calabria : “Ora possiamo dirgli addio” : Nicolò, alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : rimandati a domani i funerali di Stefania Signore e Cristian - esequie con il piccolo Nicolò : Sono stati rimandati a domani, alle 15:30 nella chiesa di Gizzeria (Catanzaro), i funerali di Stefania Signore, 30 anni, e del figlio Cristian di 7, morti nell’alluvione di giovedì scorso nel territorio di San Pietro Lametino, nel Catanzarese. La famiglia di Stefania e di suo marito hanno chiesto la possibilità di celebrare un unico funerale, a seguito del ritrovamento del corpo di Nicolò, 2 anni, avvenuto questa mattina: le esequie si ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : trovato il corpo del bimbo disperso nel Lametino : E’ stato trovato in queste ore il corpo del piccolo Nicolò, 2 anni, disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il bambino si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ...

Alluvione in Calabria : domani lutto cittadino a Lamezia Terme per i funerali delle vittime : Il commissario straordinario del Comune di Lamezia Terme ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali di Stefania Signore e del figlio Cristian, di 7 anni, morti la settimana scorsa nella frazione di San Pietro Lametino, travolti da un’onda di acqua e fango. I funerali si svolgeranno a Gizzeria (Catanzaro), alle ore 15:30. Proseguono le ricerche del corpo dell’altro figlio di Stefania ...