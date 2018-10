Allerta Meteo Estofex | nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia

Allerta Meteo Sicilia : tregua temporanea - fra stasera e domani intensa fase di maltempo con nubifragi : La situazione meteo è temporaneamente migliorata nelle ultime ore sulla Sicilia, sebbene ritroviamo dei locali rovesci sul settore sud-orientale dell'Isola. Si tratta però solo di una tregua in...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo all’estremo Sud : allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Allerta Meteo : uragano Leslie verso l'Europa - colpira' in pieno il Portogallo e Lisbona : Evento storico per l'Europa, in arrivo l'uragano Leslie sulle coste portoghesi. Allerta meteo massima. Dopo un percorso durato circa 21 giorni nel cuore dell'oceano Atlantico, l'uragano Leslie ha...

Allerta Meteo Estofex : insiste il maltempo al Sud - possibili nubifragi : Allerta meteo Estofex - insiste il maltempo al Sud! Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre)...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia e al Sud : scuole chiuse Sabato 13 Ottobre in diversi Comuni [ELENCO] : Allerta meteo – Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito sopratutto Sardegna e Liguria, si sta spostando adesso verso il Sud Italia. La regione maggiormente a rischio di piogge e venti forti è la Sicilia, dove la Protezione Civile ha emanato un’Allerta arancione. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Sabato 13 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ...

Allerta Meteo Sicilia : scuole chiuse Sabato 13 Ottobre a Catania : scuole chiuse anche domani, a Catania. L’Allerta meteo ‘arancione’, prevista anche per domani, ha portato il sindaco Salvo Pogliese ‘d’intesa con la prefettura e in accordo con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella’ a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di domani. “Appena pronta l’ordinanza verra’ pubblicata sul ...

Allerta Meteo arancione per Sabato 13 Ottobre : scuole chiuse a Catania e in altri comuni : Data l'Allerta arancione emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, in cui sono previste ancora abbondanti precipitazioni e forti temporali sulla Sicilia orientale, diversi comuni...

Allerta Meteo - sarà un weekend di forte maltempo all’estremo Sud : la protezione civile lancia un nuovo allarme arancione per la Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La protezione civile segue con particolare attenzione l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, dopo che ha ucciso 17 persone nel Mediterraneo occidentale (13 morti alle Baleari, 2 in Costa Azzurra e 2 in Sardegna nelle scorse 48 ore). Il maltempo proseguirà tutto il weekend in Sicilia e Calabria meridionale, e sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, Sabato 12 ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud : alluvioni lampo e tornado su Calabria e Sicilia tra oggi pomeriggio e domani mattina [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nuovo pesante avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo sul Sud Italia. Emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale, Malta e Tunisia, principalmente per alluvioni lampo e per tornado sulle acque circostanti. Livello 1, invece, per la Turchia meridionale e Cipro, principalmente per alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni e per tornado sulle acque circostanti. Allerte Meteo di ...

Maltempo Sicilia - Allerta Meteo “arancione” : scuole chiuse in molti Comuni : scuole chiuse oggi in alcuni Comuni della Sicilia, in conseguenza dell’allerta meteo “arancione” emessa dalla protezione civile. Istituti chiusi a Catania: il sindaco Salvo Pogliese ha disposto lo stop alle attività didattiche motivato anche con l’esigenza di fare verifiche sugli edifici. scuole chiuse anche nel Messinese, in 13 Comuni, tre tirrenici, Barcellona, Milazzo e San Filippo del Mela, e 10 della zona ionica. Ad ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta all’estremo Sud : temporali violentissimi in Sicilia e su Malta nelle prossime ore [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo a Ragusa : Scale del Gusto rinviato : A causa dell'Allerta meteo annunciata per oggi dalla protezione Civile l'evento Scale del Gusto a Ragusa e' stato rinviato alla prossima settimana

Sicilia - Allerta Meteo arancione : attenzione ai nubifragi in arrivo : Intensa fase di maltempo per la Sicilia, emanata l'allerta meteo arancione. Rischio nubifragi. La forte perturbazione che ha colpito duramente la Sardegna nei giorni scorsi si sta spostando ora...