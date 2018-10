eurogamer

: Alle 20:30 vi attendiamo con una nuova diretta di Hollow Knight #HollowKnight - Eurogamer_it : Alle 20:30 vi attendiamo con una nuova diretta di Hollow Knight #HollowKnight -

(Di sabato 13 ottobre 2018)come saprete è un celebre metroidvania che ha riportato in auge questo genere videludico scomparso per anni. La scena indie ha infatti comportato un ritorno dei giochi alla Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, e Team Cherry conha svolto un ottimo lavoro, se consideriamo anche il successo riscontrato tra pubblico e critica.Il gioco è uscito nel 2017 per PC e nell'estate del 2018 per Nintendo Switch. In seguito al crescente successo tra i giocatori il titolo è approdato anche su PS4 e Xbox One nellaVoidheart Edition, la quale comprende i contenuti aggiuntivi lanciati nel tempo come tutti i DLC, per 14 euro e 40 cent.Read more…