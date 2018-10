Allarme virus misterioso che paralizza i bambini | già cinque casi rilevati negli

Allarme polizia postale : estorsione via mail mascherata da virus - : Gli esperti rivelano la presenza di un giro di email in cui si minaccia la vittima di diffondere presunti video intimi ai propri contatti. È solo un'invenzione dalla quale ci si può proteggere ...

“È morta”. Virus killer - un’altra vittima si aggiunge all’elenco. Adesso è Allarme : Adesso è allarme vero. Aumenta il numero delle vittime. L’ultima, del lungo elenco, è stata registrata ieri a Rovigo. Una donna di 84 deceduta nella divisione di Medicina dell’ospedale cittadino, dove era ricoverata dal 26 agosto per una sospetta meningite, con febbre altissima. L’esame del sangue chiarirà le cause, ma il sospetto è che il killer sia lo stesso che solo il giorno prima ha stroncato altre due anziane ricoverate nel ...

“È morto”. Salite a 9 le vittime del virus. In Italia è Allarme : Da venerdì 24 agosto era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sembravano essere migliorate invece la situazione è precipitata e per lui non c’ è stato nulla da fare. La nona vittima della West Nile è un uomo di 83 anni. L’uomo, a quanto si apprende, è residente in un comune della Bassa Trevigiana e reduce da una vacanza in una località balneare, era stato accolto al Pronto soccorso in stato ...

Congo - cresce Allarme per virus Ebola : 5.24 E' salito a 77 il numero delle vittime della nuova epidemia del virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo. Il bilancio è stato reso noto dal ministero della sanità del Paese africano. I casi segnalati dopo la recente riapparizione del morbo sono in totale 115. La provincia colpita è il Nord Kivu,dove per le organizzazioni umanitarie è assai complesso portare aiuti dal momento che nell'area agiscono da tempo decine di milizie ...

Usa - l’Allarme del New York Times : “La Cina non condivide i campioni di un virus potenzialmente pandemico” : La Cina non sta fornendo agli Stati Uniti campioni del virus aviario H7N9, ritenuto dagli esperti un possibile candidato per la prossima pandemia di influenza. Lo denuncia il ‘New York Times’, secondo cui “più di un anno dopo una devastante ondata di infezioni legate all’agente microbico in Asia”, con “766 casi riportati quasi tutti in Cina” e “una mortalità del 40%”, negli Usa “i ...

Zanzare e virus - ora i medici lanciano l'Allarme : "Serve un piano nazionale" : Tre virus africani come West Nile, Zika e Chikungunya si stanno estendendo in gran parte del mondo in aree mai...

Febbre del Nilo - diciottenne infettata in Polesine / Continua l'Allarme per il Virus West Nile : Febbre del Nilo, diciottenne infettata in Polesine: Continua l'allarme per il Virus West Nile nel nostro paese con grande preoccupazione per eventuali nuovi casi di contagio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)