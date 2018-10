Allarme dell' Ue | ' Elezioni sotto attacco | dati come armi da guerra'

Bradisismo - l'Allarme di Ortolani : 'Rischio che si ripeta la situazione dell''84-85' : 'Pozzuoli: il Bradisismo lento continua a causare sismicità di bassa magnitudo e a spaventare i cittadini. Ancora questa mattina una scossa alle 9.43 ha terrorizzato gli abitanti dagli Astroni alla ...

Ok delle Camere al Def. Pensioni - l'Allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto , ...

Ok delle Camere al Def. Pensioni - l’Allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto (ci sono 3 assenze nel M5S). E perde una quindicina di voti anche a Montecitorio, dove i sì sono 331, sopra il quorum ma inferiori ai 346 di cui Lega e M...

WhatsApp Allarme rientrato : è stata risolta la falla delle videochiamate : WhatsApp ha ufficializzato che il bug di sicurezza che riguardava le video-chiamate è stato risolto e l’allarme scaturito ieri può considerarsi concluso: i dettagli.Tutto apposto, non ci sono problemi, è quello che ha comunicato di recente WhatsApp che annuncia di aver risolto un bug di sicurezza che riguardava la funzionalità delle video-chiamate all’interno dell’applicazione.WhatsApp e il problema di sicurezza delle ...

Allarme dell'agenzia Fitch sulla manovra : Arriva l'Allarme di Fitch sulla manovra, che si unisce alla bocciatura di Bankitalia e dell'ufficio parlamentare di bilancio: 'Vediamo rischi considerevoli per gli obiettivi della legge, in ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : “vite umane a rischio” - Allarme alluvione [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità anche sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi, che risulteranno particolarmente intensi e persistenti su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Vaticano - Papa Francesco e l'Allarme sicurezza : il 'tradimento' delle Guardie svizzere : A.A.A cercasi Guardie svizzere in Vaticano . I 1500 euro al mese non sembrano bastare a convincere i disoccupati, dato che le richiesta per arruolarsi nell'esercito più antico del mondo s ono sempre più in calo . Si terrà nei prossimi giorni il corso di orientamento, della durata di una settimana, rivolto ai pochi giovani candidati che hanno manifestato l'intenzione di ...

Sul dl Genova Allarme di Cantone : 'Rischio di infiltrazioni della mafia' : 'I clan soprattutto di 'ndrangheta, fanno da tempo i loro interessi in primis nel settore dell'edilizia', - ha detto il presidente dell'authority anti-corruzione che ha anche rilevato come il decreto ...

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della storia : Allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

L’Allarme dell’Fmi : “L’incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa” : Continua il percorso a ostacoli della manovra. Dopo la bocciatura del Def da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio, è arrivato l’allrme del Fondo monetario internazionale. Nel Global Financial Stability Report (Gfsr) si legge la preoccupazione per il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l’Eurozona. L’Italia viene ...

L'Allarme dell'Fmi : "L'incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa" : 'Il nostro consiglio per l'Italia è lo stesso da anni - ha concluso Gaspar illustrando il Fiscal Monitor - sul piano della politica di bilancio è necessario un consolidamento credibile e ...

Allarme dell'Onu : la Terra ha 12 anni per salvarsi. Poi sarà il caos : ... Intergovernmental panel on climate change, il rapporto presentato dall' Onu, frutto del lavoro di 91 scienziati provenienti da 40 Paesi del mondo su oltre 6000 pubblicazioni scientifiche riguardanti ...

Sindrome dell’occhio secco : ecco i 3 principali campanelli d’Allarme : Il 20% dei pazienti che si recano dall’oculista e circa 1 anziano su 3 lamentano sintomi riconducibili alla Sindrome dell’occhio secco, ormai riconosciuta come vera e propria patologia. Un intenso fastidio indotto dalla luce, la sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio e di vedere attraverso un parabrezza appannato sono i principali campanelli d’allarme di questa condizione, caratterizzata dal deteriorarsi del film lacrimale che ricopre ...

Allarme Ambientale a largo della Corsica : Collisione tra due navi, un traghetto e un portacontainer, nella parte nord occidentale dell’Isola Corsa. Il rischio maggiore, accertata l’incolumità dei passeggeri, è la fuoriuscita del carburante stivato all’interno di una delle due imbarcazioni. Le due navi, ora senza controllo, sono alla deriva, fortunatamente è escluso il rischio di affondamento. Una enorme chiazza di carburante, che ha raggiunto le ...