Allarme bomba davanti alla sede di CasaPound di Bolzano

Allarme bomba davanti alla sede di CasaPound : BOLZANO . allarme bomba per un marsupio dimenticato sulla ringhiera davanti all'entrata della sede di CasaPound, in via Cesare Battisti, a Bolzano. La Polizia ha chiuso la stradina, dove di sabato di ...

TG : Allarme bomba a gara oldtimer - 300 evacuati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allarme bomba durante una gara a Gozzano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Allarme bomba durante una gara a ...

Falso Allarme bomba a Reggio - telefonata anonima crea apprensione : allarme bomba poi rientrato a Reggio Calabria dopo che una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri, aveva segnalato la presenza di una bomba nella filiale cittadina della Bnl-Paribas. ...

Allarme bomba poi rientrato a Reggio C. : ANSA, - Reggio CALABRIA, 11 SET - Allarme bomba poi rientrato a Reggio Calabria dopo che una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri, aveva segnalato la presenza di una bomba nella ...

Falso Allarme bomba a Palermo : in via Liberta' : Falso allarme bomba a Palermo. Un pacco sospetto e' stato segnalato dai passanti in via Liberta' a Palermo. Sul posto gli artificieri.

Allarme bomba alla sede della BBC/ Video ultime notizie - van sospetto davanti agli uffici di Londra : allarme bomba alla sede della BBC: artificieri al lavoro in questi minuti. Video ultime notizie, van sospetto davanti agli uffici di Londra, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Modena - Allarme bomba : evacuato il dipartimento di Economia intitolato a Marco Biagi : Modena - Evacuate per allarme bomba le aule del dipartimento di Economia "Marco Biagi" al Foro boario di Modena: lo scrive la Gazzetta di Modena , che precisa come la situazione sia tornata alla normalità dopo le 16, a sei ore dall'allarme. A far partire le ...

Modena - Allarme bomba al Foro Boario : evacuato il Dipartimento di Economia dedicato a Biagi : allarme bomba al Foro Baorio di Modena: evacuate le aule del Dipartimento di Economia "Marco Biagi". Fili elettrici e uno strano involucro sono stati ritrovati all'interno di un veicolo che ha agitato i passanti. In corso le operazioni di artificieri e carabinieri.Continua a leggere

Golpe finanziario - l'Allarme dell'ex Bce Bini Smaghi : 'Cosa deve fare il governo - subito'. Bomba sulle banche : Il tempo stringe, il Golpe finanziario è dietro l'angolo. Ad ammetterlo, neppure tanto velatamente, è Lorenzo Bini Smaghi , economista ex Bankitalia e Bce e oggi presidente della banca francese SocGen ...

Allarme bomba a Presicce - due 'segnalazioni' in pochi minuti . tutte false! - : L' Allarme bomba che ha tenuto con il fiato sospeso Presicce, in realtà era soltanto una bolla di sapone . Le segnalazioni sulla presenza di ordigni in alcune farmacie del posto, ben due nel giro di ...

Milano : falso Allarme bomba in ditta trasporti - due operai denunciati : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una telefonata, l'annuncio della presenza di un ordigno esplosivo all'interno del deposito e subito è scattato l'allarme bomba in una cooperativa di facchinaggio di Milano, che opera per la Dhl. Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i carabinieri con squadre di ar

Rientrato l'Allarme bomba a Cuneo : la borsa era stata dimenticata da una famiglia di turisti francesi : Rientrato intorno alle 22 di ieri sera, martedì 21 agosto, l' allarme bomba scattato in via Roma a Cuneo . La borsa nera apparteneva ad una famiglia di turisti francesi, venuti a Cuneo per il ...

Grecia : atterraggio d’emergenza per aereo a Creta - falso Allarme bomba : Un aereo della compagnia Condor, in volo fra Hurghada, in Egitto, e Dussdeldorf, Germania, è stato costretto ieri sera a un atterraggio di emergenza a Creta, scortato da un caccia militare greco: un falso allarme, creato da un biglietto affisso sulla porta del bagno con la scritta “bomba”, a creare il panico a bordo di un volo. I 273 passeggeri hanno potuto lasciare il velivolo senza problemi e pernottare in albergo, secondo la ...