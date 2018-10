Allarme bambini obesi Così la Gran Bretagna restringe pizze e torte

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli USA : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...

Paralisi simil polio - Allarme per i bambini negli Usa/ Sei bimbi colpiti da mielite flaccida acuta : Registrati sei casi di Paralisi simil-polio negli Stati Uniti, nazione che negli ultimi mesi è stata colpita da almeno un centinaio di casi analoghi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Terremoto e tsunami in Indonesia - Unicef : Allarme per bambini soli e separati da famiglie : L’Unicef e un team di operatori sociali del ministero degli Affari sociali hanno dato inizio al processo di identificazione dei minorenni separati e non accompagnati in Indonesia, a seguito del Terremoto e tsunami: le prime notizie indicano un alto numero di bambini separati. Nelle aree colpite sono stati allestiti dodici punti per l’identificazione dei bambini separati dalle loro famiglie o non accompagnati. Queste postazioni sono utilizzate ...

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme per i bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Indonesia - l’Unicef lancia l’Allarme : “Molti bambini a rischio” : Mentre il bilancio delle vittime per il terremoto e lo tsunami in Indonesia continua a salire, l’Unicef lancia l’allarme per le condizioni dei bambini “che in queste ore vivono in un vero e proprio inferno”, dice in una nota l’agenzia Onu. L’Unicef, già presente a Palu, Donggala e altre aree colpite sull’isola di Sulawesi, “si è immediatamente attivata nelle operazioni di soccorso“. ...

"Atrocità anche contro i bambini a Tripoli". L'Allarme dell'Unhcr : Segnalazioni di "atrocità indicibili commesse contro i rifugiati e i richiedenti asilo nelle strade di Tripoli", perfino su un bambino di un anno, sono giunte all'Unhcr, che in una nota denuncia il "drastico deterioramento" della situazione dei rifugiati e dei migranti che vivono nelle aree urbane a seguito degli scontri dei giorni scorsi. L'Agenzia sollecita "misure alternative alla detenzione", e in particolare "l'uso immediato" del ...

Castellammare - Giostrine di corso De Gasperi - i bambini giocano a due passi dalla strada : è Allarme : Intanto si lavora al piano traffico Castellammare - Notti d'estate, stasera spettacoli e fuochi d'artificio in villa comunale

Glifosato nei pannolini per bambini : Allarme in Francia/ Le aziende si difendono : “Approccio sensazionalista” : Glifosato nei pannolini per bambini: allarme in Francia. Ma le aziende si difendono: “Approccio sensazionalista”. I test di 60 Millions de consommateurs fanno discutere(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Spray solari per bambini con sostanza vietate : Altroconsumo lancia l’Allarme : In commercio sono presenti diversi Spray solari per bambini contenenti sostanze vietate e potenzialmente pericolose. A lanciare l’allarme è Altroconsumo, che durante alcuni test sulle creme solari per i più piccoli, ha rilevato nella formulazione di alcuni prodotti, la presenza di particelle vietate dalla legge. Nel 2009 l’Unione Europea ha approvato un Regolamento sui cosmetici in cui vieta l’utilizzo in forma di ...

Jessica Lattuca - 27enne scomparsa a Favara/ Ultime notizie - Allarme ad Agrigento : “è mamma di 4 bambini” : scomparsa giovane madre 27enne a Favara: Jessica Lattuca, “madre di 4 bambini” ricercata in tutta la provincia di Agrigento. Angoscia della famiglia, ricerche avviate(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:19:00 GMT)

Allarme puma nel Comasco - timore per bambini e piccoli animali : Un paio di pollai assaltati, sindaci che raccomandano di tenere i cani al guinzaglio e fare attenzione nei boschi, e testimoni sicuri che sì, quel "verso strozzato e raggelante è proprio quello del puma, l'abbiamo confrontato su Internet", come riporta il quotidiano 'La Provincia di Como'. E c'è anche un video, pubblicato dai media locali e ritenuto "attendibile" dalle ...