Alla Maker Faire Rome i tanti volti dell' economia circolare

(Di sabato 13 ottobre 2018) Alla fine sì, anche la bonifica di un terreno contaminato su cui nessuno scommetterebbe un centesimo può tornare ad avere un valore ed essere. Persino l'olio fritto, quello il cui odore inonda case e ristoranti, anche una band che suona con strumenti riciclati. La carta pure. Questo tipo di riciclo lo conosciamo un po' tutti. Ma del biometano e di come possa essere utile in agricoltura, questo no non lo sappiamo così bene. Per cercare di fare un po' di chiarezza su cosa siae farlo con esempi concreti al Padiglione 6 Circular Enia Maker Faire(due giorni, due tavole rotonde etalk) hanno fatto la spola rappresendi consorzi di riciclo tra i più diversi, dalla carta alle batterie di piombo, ricercatori (perché l'si fa con lo ...