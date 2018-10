Salvataggi Alitalia - per lo Stato un conto da 8 - 6 miliardi : Dopo la Lai fondata nel 1946 sotto l’Iri, la Cai del 2008 dei Capitani coraggiosi lanciati da Silvio Berlusconi, la Sai decollata nel 2015 con gli arabi di Etihad e sotto l’occhio benevolo di Matteo Renzi e Luca Cordero di Montezemolo, la vecchia Alitalia non ci abbandona. Malgrado i bilanci disastrosi, sta per rinascere per la quarta volta...

Alitalia di Stato - scontro nel governo : Da Bali, dove si trova per l'incontro annuale dell'Fmi, il titolare di via XX Settembre frena e sottolinea: "Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell'Economia e io non ...

Alitalia - manifestazione d’interesse delle Fs. Lite Di Maio-Tria sull’ingresso dello Stato : Una nuova Alitalia partecipata dalle Ferrovie dello Stato che hanno inviato una manifestazione di interesse, dal ministero dell’Economia e da un partner industriale del settore ancora da individuare, il tutto con il supporto della Cassa depositi e prestiti che potrebbe finanziare l’acquisto o il leasing degli aerei. Quella del ministro dello Svilup...

Alitalia di Stato - il Tesoro : operazione sbagliata. M5S adesso pensa al rimpasto : Luigi Di Maio sembra amare le sorprese. Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, prima di annunciare urbi et orbi il piano per far tornare lo Stato nel capitale di Alitalia, non ha informato né...

Alitalia e lo stato accentratore : "Io penso " ha detto a margine dei lavori del Fondo monetario a Bali " che delle cose che fa il Tesoro debba parlare il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato". E' tuttavia altrettanto ...

Alitalia e lo stato accentratore : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha ragione a sentirsi scavalcato nelle sue prerogative quando il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, avanza l’ingresso di Fs in una newco partecipata al 15 per cento dal Mef per salvare Alitalia. “Io penso – ha detto a margine dei lavori del Fo

Alitalia allo Stato - gelo Tria-Di Maio : In un'intervista, Di Maio aveva spiegato che "il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco". A illustrare la ...

Alitalia - lo Stato torna nel capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

Alitalia - lo Stato nel capitale. «Newco con Ferrovie e Tesoro» : Lo Stato torna azionista di Alitalia. «Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con...

Lo Stato è pronto a tornare azionista di Alitalia : Roma, 12 ott., askanews, - Una Newco con Ferrovie dello Stato, un partner tecnico strategico, la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. Questo il progetto a cui sta lavorando il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia, che sarà …

Alitalia - lo Stato pronto a tornare azionista. Di Maio : "Newco con Mef e Ferrovie" : 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo il progetto del vicepremier, avrà una ...

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello Stato. Si cerca un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...