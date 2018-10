Alitalia come Air France? : E' Air France-Klm l'unico tra i grandi gruppi nei cieli europei ad avere nel suo azionariato una presenza dello Stato . Al socio pubblico fa capo il 14,3% del capitale. Una quota analoga a quella che ...

Rilancio di Alitalia - ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di Maio - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...

Alitalia - Fs si candida come partner strategico : È ufficiale: Ferrovie dello Stato si candida a essere il partner strategico per rilanciare le sorti della ex compagnia di bandiera. 'Per Alitalia potremmo essere una opportunità. Noi siamo un'azienda ...

Alitalia e il caso degli aerei vecchi pagati come se fossero nuovi : Per i 77 aerei (su 118) noleggiati la compagnia tricolore paga 28 milioni di dollari al mese. Per gli esperti il costo sarebbe troppo alto. Ecco tutti i numeri