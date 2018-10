Albo d’oro Giro di Lombardia | Thibaut Pinot conquista la 112ma edizione

Albo d’oro Mondiali ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l’Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l’olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro dopo aver fatto la differenza sulla salita di Igls e sull’ultimo durissimo strappo. Il 38enne succede così a Peter Sagan che aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna iridata. Di ...

Ciclismo - l’Albo d’oro dei Mondiali. 19 titoli per l’Italia - l’ultimo nel 2008 : Il dominio di Peter Sagan con ogni probabilità potrebbe interrompersi dopo la prova in linea élite dei Mondiali di Ciclismo su strada 2018 ad Innsbruck (Austria). Lo slovacco si mette in gioco lo stesso per tentare un leggendario poker di ori in altrettante edizioni consecutive, ma il percorso adatto a puri scalatori si rivela troppo impegnativo per l’uomo da classiche. Tra i partecipanti della spedizione austriaca, Michal Kwiatkowski ...