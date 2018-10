Ai Giochi giovanili arriva dalla vela l' ottavo oro azzurro

Buenos Aires - Ficco - Villa e Toti il tris d'oro ai Giochi olimpici giovanili : Ancora tre medaglie d'oro per l'Italia ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Sono saliti sul gradino più alto del podio Cristiano Ficco nel sollevamento pesi categoria 85 kg, Giorgia Villa ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Sofia Tomasoni a caccia di una medaglia nella Final Race di kiteboard - Spagnolli-Fava fuori dai Giochi per il podio nel Nacra 15 : Il programma della Vela ai giochi Olimpici Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) oggi volge al termine con l’assegnazione delle medaglie nella gara mista dei Nacra 15 e nelle due competizioni di kiteboard. L’Italia non vuole fermarsi dopo le due splendide medaglie conquistate ieri nel windsurf con Giorgia Speciale (oro) e Nicolò Renna (argento), infatti ci sono ancora delle possibilità di podio nel ...

Vela – Giochi Olimpici giovanili - due medaglie per l’Italia : grande successo per Giorgia Speciale e Nicolò Renna : Agli Youth Olympic Games due medaglie per la Vela azzurra, Giorgia Speciale si laurea campionessa Olimpica giovanile della classe techno 293 plus femminile Venerdì 12 ottobre 2018 diventa una giornata Speciale per la Vela giovanile azzurra, con le medaglie conquistate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires da Giorgia Speciale e Nicolò Renna esulta tutto il movimento velico italiano, voglioso di rivalsa dopo l’edizione non fortunata ...

Golf – Alessia Nobilio d’argento nei Giochi Olimpici Giovanili : Ancora un risultato di grande prestigio in una stagione straordinaria per il Golf azzurro. Andrea Romano ha ottenuto un buon ottavo posto nella gara maschile Alessia Nobilio ha conquistato la medaglia d’argento agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili che si sono svolte sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina, dove l’oro è andato all’australiana Grace Kim (211 – 71 69 71, +1). Di ...

Taekwondo : Giochi giovanili - bronzi Italia : ANSA, - ROMA, 11 OTT - L'Italia del Taekwondo conquista un en-plein alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires: 2 atleti in gara, 2 medaglie. Medaglie di bronzo che avrebbero anche potuto avere un ...

Giochi giovanili - scherma : oro a Di Veroli e Favaretto : TORINO - La scherma regala all'Italia un'altra medaglia d'oro ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018. Il portabandiera azzurro Davide Di Veroli, campione olimpico giovanile nella spada, e ...

Vela – Giochi Olimpici giovanili : gli azzurri in lizza per le medaglie : Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires Sofia Tomasono sale al secondo posto nei kiteboard femminili, Nicolò Renna sempre secondo nei T293 e Giorgia Speciali consolida il primo posto nei T293 Il quarto giorno di regate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires ha visto regatare tutte le classi presenti. Ieri doveva essere il giorno di riserva per i Techno 293 Plus ma gli organizzatori hanno deciso di farli gareggiare per recuperare le ...

Golf – Giochi Olimpici giovanili : Nobilio e Romano in corsa per le medaglie : In Argentina la milanese Alessia Nobilio leader con l’australiana Grace Kim, l’azzurro Andrea Romano al quinto posto Alessia Nobilio è rimasta al comando e Andrea Romano è al quinto posto negli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi giovanili che si concludono con la disputa del terzo giro sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel torneo femminile Alessia Nobilio (140 – 68 72, par) è stata ...

Giochi giovanili - canottaggio : oro azzurro nel due senza : ROMA - Ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d'oro per il canottaggio italiano. Una medaglia storica ...

Golf – Gli azzurri leader ai Giochi Olimpici Giovanili : Andrea Romano e Alessia Nobilio al comando nei Giochi Olimpici Giovanili. In Argentina la milanese ha tre colpi di vantaggio e l’azzurro è leader con altri tre concorrenti Grande inizio dei giocatori azzurri nel torneo di Golf degli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili dove Andrea Romano e Alessia Nobilio sono al comando nelle due classifiche maschile e femminile. Sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires ...

Tiro a segno - Giochi olimpici giovanili : l'azzurra Benetti ottava a Buenos Aires : Ottavo posto per l'azzurra Sofia Benetti alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires Si è svolta oggi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires la competizione di carabina ad aria compressa che ha ...

Tiro a segno – Giochi olimpici giovanili : l’azzurra Benetti ottava a Buenos Aires : Ottavo posto per l’azzurra Sofia Benetti alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires Si è svolta oggi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires la competizione di carabina ad aria compressa che ha visto protagoniste le migliori tiratrici provenienti da tutto il mondo: una finale estremamente equilibrata conclusa con la vittoria della diciottenne Stephanie Laura Scurrah Grundsoee (248.7), che ha sorpassato l’indiana Mehuli Ghosh ...

Beach Volley : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Vela – Youth Olympic Games : 5 atleti italiani ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires : Youth Olympic Games: al via a Buenos Aires i Giochi Olimpici giovanili. 5 atleti a rappresentare l’Italia della Vela Gli Youth Olympic Games (YOG) sono l’evento sportivo per eccellenza rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Sono un evento unico nel loro genere, in quanto fondati su un Programma Culturale e di Istruzione (CEP) basato su cinque temi fondamentali per la crescita valoriale dei ragazzi: ...