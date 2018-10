Agricoltura | per l' Europa l' Umbria è modello di inovazione

Il ministro Centinaio a Leno per parlare di Agricoltura : ... c'erano anche Fabio Rolfi, assessore regionale all'agricoltura, il presidente di Coldiretti Brescia, Ettore Prandini, e i professori universitari di Economia e politica agraria Felice Adinolfi e ...

Sisma - perso mezzo mld in Agricoltura : 18.13 La Coldiretti registra un crollo del 70% delle vendite nei paesi dell'Italia centrale colpiti dal terremoto, pur con il turismo in lenta ripresa. In due anni,per agricoltori e allevatori la perdita è stata di oltre mezzo miliardo di euro. Rispetto al 2015, "il crollo maggiore ha interessato l'agricoltura umbra,con la perdita complessiva di quasi 260 milioni", spiega Coldiretti. Nel Lazio persi 175mln e nelle Marche 140. "Tiepida ripresa" ...

Terremoto : l’Agricoltura umbra ha perso 260 milioni per sisma : L’agricoltura umbra ha perso 260 milioni di euro di valore di produzione nei due anni dopo il sisma del 2016. Emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione dell’apertura del piu’ grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma per fare il bilancio a due anni dalle scosse. Per ...

Agricoltura e terremoto - perso mezzo miliardo in due anni : "E' necessario che la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell'economia, che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo, ed è per questo che la Coldiretti insieme alla ...

Bioeconomia - Agricoltura valore aggiunto per il territorio : Per Nicola Cilento 'una Banca tutta calabrese ha grande interesse al settore agricolo che, da parte sua, è più che mai vitale e capace di recitare un ruolo fondamentale per il rilancio dell'economia ...

Alluvioni in Calabria - Coldiretti : "persa coltivazione finocchio" - gravi danni all'Agricoltura locale : Le piogge fortissime che hanno causato esondazioni di fiumi e allagamenti estesi in Calabria nelle ultime 48 ore hanno causato devastazione su una vasta porzione di territorio e purtroppo anche...

Maltempo - Coldiretti : calamità per l’Agricoltura calabrese : Aziende agricole sott’acqua con campi di ortaggi allagati e gravi danni agli oliveti e alle produzioni di qualità, sommerse dai nubifragi, mentre si segnalano diverse frane alle strade che impediscono agli agricoltori le consegne dei prodotti. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria dove è ora necessario verificare le condizioni per la dichiarazione dello stato ...

Barilla : accordo con ConfAgricoltura Padova per una pasta sempre più italiana (2) : (AdnKronos) - “Da Conselve a Montagnana abbiamo molte zone che producono frumento duro – spiega il presidente Michele Barbetta, che coltiva anche seminativi -. Industria alimentare e agricoltori devono collaborare per aumentare la qualità e concentrarne l’offerta, garantendo la tracciabilità di tutt

Barilla : accordo con ConfAgricoltura Padova per una pasta sempre più italiana : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - pasta sempre più italiana. E Padovana. Anche gli agricoltori Padovani parteciperanno al rafforzamento della filiera di qualità del grano duro, dando il proprio contributo per l’incremento della produzione made in Italy all’interno di un accordo di filiera con una grande

Under 35 e Agricoltura - Italia al primo posto per "Millennials farmers" : 'L'agricoltura è una delle gambe su cui si reggono la nostra economia' ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota. 'La qualità della vita dei cittadini non può ...

BeAware - alla scoperta dell'Agricoltura etica in Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Coldiretti : Centrale Latte patrimonio inestimabile per Agricoltura Roma : Roma – “La Centrale del Latte di Roma non solo e’ un asset fondamentale per il settore zootecnico e per l’economia locale, ma rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per l’agricoltura capitolina. Un patrimonio che il Comune deve assolutamente difendere e tutelare con un marchio che da decenni fa parte della storia e della cultura di questa citta’. Che la Centrale possa diventare una partecipata ...

Dalla Sicilia 7 richieste per arginare il glifosato e per sostenere l’Agricoltura biologica : Sono sette le richieste che AIAB Sicilia porterà alla Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” della Regione Siciliana convocata per mercoledì prossimo 3 ottobre alle ore 12. L’audizione è stata convocata a seguito del forte pressing di AIAB e della Coalizione Siciliana Stop glifosato in merito all’utilizzo di diserbanti chimici in agricoltura e alle conseguenti ripercussioni sul comparto apistico e della salute umana. Alfio Furnari, ...

Agricoltura : PER PRODOTTI BIO - DOP E IGP NESSUNA COSTRIZIONE AL CAMBIO DI ETICHETTA : La decisione ministeriale di concedere più tempo alle aziende agroalimentari, decidendo di non far gravare i costi della burocrazia sul mondo dell'AGRICOLTURA, ci trova completamente favorevoli ".