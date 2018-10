AG | incendio in casa a Neuenhof | due in ospedale

Piacenza - spedizione punitiva contro i profughi : sprangate e incendio alla casa che li ospita : Tre uomini sono indagati dalla Procura di Piacenza per aver picchiato un profugo e tentato di appiccare il fuoco alla struttura che ospita alcuni richiedenti asilo. I fatti sono aggravati dalle motivazioni razziali.Continua a leggere

Napoli : incendio in casa - i poliziotti salvano una famiglia dalle fiamme : I poliziotti si sono precipitati sulle scale procedendo nel fumo, fino all'abitazione dove erano rimaste intrappolate tre persone. E, una dopo l'altra, le hanno portate fuori tutte e hanno iniziato a ...

incendio Cadegatti : devastata una casa nella frazione di Borgosesia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio Cadegatti: devastata ...

incendio in casa - morta anziana a Trieste : ANSA, - Trieste, 7 OTT - Un'anziana di 84 anni è morta questa mattina in un appartamento nella periferia di Trieste dopo essere rimasta presumibilmente intossicata a seguito di un principio di ...

Roma zona Eur - incendio in casa : muore un anziano : T ragedia nella notte a Roma . In un appartamento al quinto piano d i largo Accademia Tiberina 5, nella zona Eur della Capitale, è improvvisamente divampato un Incendio . Secondo le prime ...

Assicurazione casa - scoppio e incendio : che cosa copre - i costi e il risarcimento : cosa c’è da sapere sulla polizza assicurativa che copre le spese relative ai danni sull’immobile in seguito a esplosioni o...

incendio in casa : uomo muore carbonizzato - intossicati due giovani : E' successo sabato mattina a Milano. Per la vittima, il 78enne Maurizio Rossi, non c'è stato nulla da fare. Le origini del...

Pisa - incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono tornare a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci (Pisa), evacuati a causa dell’incendio del Monte Serra, possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

incendio in casa - morti madre e figlio : Una madre 86enne e il figlio disabile di 42 anni sono morti nell'Incendio del loro appartamento. Le fiamme sono divampate la notte scorsa, alle 2.30, in via Padova a Conselve , nel padovano. Le ...

Padova : incendio in casa - morti anziana e figlio disabile : Il rogo questa notte in una abitazione a due piani di Conselve: le fiamme alimentate forse da due bancali di pellet. L'uomo è stato trovato sdraiato nel letto accanto alla madre, nel tentativo di proteggerla

Padova - incendio avvolge casa e li sorprende nel sonno : madre e figlio morti abbracciati : L'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito elettrico all'impianto dell'abitazione al piano terra sorprendendo nel sonno le due vittime che non hanno avuto scampo. L'uomo, disabile, avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la madre anziana ma il fumo li ha intossicati e sono morti insieme abbracciati.Continua a leggere

incendio devasta officina 'domestica' : casa salvata in extremis : Le fiamme hanno distrutto una piccola officina attaccata a un'abitazione in via Trassegno a Lonigo. L'Incendio è scoppiato verso le 11:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme del ...

Giocano con un accendino - 5 fratellini bruciati vivi nell’incendio divampato in casa : La tragedia è avvenuta a Manila, nelle Filippine. Soltanto uno dei piccoli si è salvato, e ha riferito alle autorità che due di loro stavano bruciando alcuni vestiti per gioco. L'incendio ha finito per danneggiare almeno 40 abitazioni nel distretto di Tondo: 300 famiglie sono state sfollate.Continua a leggere