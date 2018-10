ilfattoquotidiano

: Afghanistan, bomba a comizio elettorale di una candidata: 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui l’Italia) pensano… - fattoquotidiano : Afghanistan, bomba a comizio elettorale di una candidata: 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui l’Italia) pensano… - Cascavel47 : Afghanistan, bomba a comizio elettorale di una candidata: 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui l’Italia) pensano… -

(Di sabato 13 ottobre 2018)su une 12, più decine di feriti, a una settimana dalle elezioni parlamentari del 20 ottobre in. Il radunodi Nazifa Yousofi Bek, una delle 393 donne candidate, a Rustaq, distretto della provincia di Takhar, nel nord del Paese, si è trasformato in una strage e aggrava lo stato di sicurezza di una Nazione già in ginocchio, con gli eserciti stranieri, compreso quello italiano, che nel frattempo pensano al ritiro delle. “Io sto bene, ma sfortunatamente un gruppo di concittadini sono stati martirizzati e altri feriti nell’esplosione”, ha poi commentato larimasta illesa nell’attacco, sottolineando che i “nemici del Paese” hanno voluto colpire la sua campagna. L’ordigno, ha poi spiegato il portavoce della polizia di Takhar, Khalil Asir, è stato nascosto dentro a una moto introdotta nel ...