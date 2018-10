Aereo Air Canada sbaglia pista di atterraggio | rischia di travolgere 4 velivoli

Trasporto Aereo : Wizz Air adotta la tecnologia di SITA per la gestione dei bagagli : Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost nell’Europa centrale e orientale, ha scelto la soluzione WorldTracer® di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, per localizzare borse e valigie in ogni fase del viaggio, riducendo le irregolarità, e anticiparne la riconsegna in caso di smarrimento. Un miglioramento che permette ai passeggeri di volare “lasciando a ...

The Air Catwalk - quando l’Aereo ospita una sfilata a sorpresa : Immaginate di essere a bordo di un volo appena decollato da Milano Malpensa, destinazione Londra Gatwick, e di vedere tutto d’un tratto telecamere che sfrecciano su e giù per la cabina. Poi un ciak di inizio, la musica che si alza, e una squadra di modelle e modelli che incomincia a sfilare tra i sedili, trasformando l’aereo in una vera e propria passerella tra le nuvole. È questo, in estrema sintesi, ciò che è successo con The Air ...

Un Aereo della Air Niugini manca la pista di Chuuk Island e finisce nel mare della laguna. Salvi tutti i 47 passeggeri : Un volo della Air Niugini, la compagnia aerea di bandiera della Papua Nuova Guinea, è finito nell'oceano Pacifico. L'aereo di linea con a bordo 47 persone, per motivi ancora non ben identificati ha mancato la pista di atterraggio di Chuuk Island, nella Micronesia. tutti i passeggeri sono stati salvati e non ci sarebbero feriti.Il boeing 737 connetteva Port Moresby in Papua Nuova Guinea con l'isola di Chuuk, negli Stati Federati di ...

Troppo vento : Aereo Ryanair rinuncia all'atterraggio a pochi metri dal suolo : Dublino. Un aereo della compagnia Ryanair è stato costretto ad abortire l'atterraggio a causa di una forte tormenta che ha destabilizzato il velivolo a pochi metri dal suolo. Eric Duffy , l'autore del ...

Qatar Airways - conti in rosso per il blocco dello spazio Aereo : La compagnia Qatar Airways ha chiuso l'esercizio 2017-2018 in rosso con una perdita di 252 milioni di ryial, ossia circa 58 milioni di euro. Se si paragona all'utile realizzato nell'esercizio ...

Panico a bordo di un Aereo della Hawaiian Airlines - spray al peperoncino esplode in volo : 15 persone intossicate : Una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines in viaggio da Oakland, California, a Maui. Al momento dell'incidente sul volo si trovavano 256 passeggeri e ...

British Airways annuncia una nuova tratta che collegherà Roma all’Aereoporto di London City : Trascorsa l’estate più trafficata di sempre all’aeroporto di London City, la compagnia inglese vuole festeggiare informando i viaggiatori che questo inverno arricchirà la sua offerta con più velivoli, più tratte e più voli. All’aereoprto di London City, a partire dall’11 novembre, British Airways opererà per tutto l’anno una nuova tratta che collegherà Roma a Londra, con una tariffa a partire da 60 Euro per tratta, incluso il ...

Trasporto Aereo - nel 2019 esordio di United Airlines sulla rotta Napoli-NY : Teleborsa, - L 'aeroporto di Napoli Capodichino ritrova il volo diretto con New Yor k dopo che il 2 giugno scorso Meridiana, nel frattempo diventata Air Italy , aveva interrotto lo storico ...

Momenti di terrore su Aereo Capital Airlines : costretto ad atterraggio d’emergenza : Momenti di panico a bordo di un aereo Capital Airlines: il velivolo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Shenzhen (Cina) a causa di problemi meccanici non precisati. Cinque passeggeri sono rimasti leggermente feriti nella manovra: a bordo 157 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. “Il volo JD 5759 della Capital Airlines è decollato dall’aeroporto internazionale di Pechino alle 8:17 del ...

Il copilota si sente male - atterraggio d'emergenza per l'Aereo Ryanair diretto a Palermo : A causa di un malore del copilota l'aeroplano della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted diretto a Palermo è atterrato a Trapani . Dopo aver girato intorno all'aeroporto Falcone-Borsellino ...