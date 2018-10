Ad Ulisse parlo dei rastrellamenti degli ebrei perché gli abissi della Storia | se

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Parlare di memoria e far comprendere quanto è accaduto è un esercizio difficile, ma i risultati saranno però visibili domani sera alle 21e 25 su Rai Uno, grazie alla puntata di: il piacerescoperta. Si intitola "Viaggio senza ritorno" ed è il modo in cui la Rai e tutte le persone che lavorano al programma, hanno deciso di ricordare il 75esimo anniversariodeportazionedi Roma.Nel corsopuntata ci saranno le testimonianze di alcuni abitanti dell'ex ghettoCapitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non, con testimonianze - tra gli altri -senatrice a vita Liliana Segre e di Sami Modiano.A condurre (ma è anche unoautori) quel terzo appuntamento con la, è Alberto Angela, reduce ...