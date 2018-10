Ad Hillary Clinton tolto l' accesso alle informazioni segrete

Hillary e Bill Clinton fan al concerto di Christina Aguilera : Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina Aguilera Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina Aguilera Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina Aguilera Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina Aguilera Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina Aguilera Al Radio City Music Hall di New York Christina Aguilera ha potuto contare su due fan d’eccezione: Bill e Hillary Clinton . L’ex coppia presidenziale ha da ...

Hillary Clinton si dà alla tv - e produrrà con Spielberg una serie in pieno stile femminista : Che si tratti di cinema, serie tv, politica o semplicemente di vendere un paio di scarpe è evidente che viviamo nell'epoca dello storytelling ; sembra che oggi, come mai nella storia, abbiamo un bisogno disperato di sentirci raccontare ...

Russiagate “Trump sapeva del dossier Hillary Clinton”/ Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale : Russiagate , bufera su Trump: “ sapeva dei dossier su Hillary Clinton” . E Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale , Paul Manafort. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Hillary Clinton diventa produttrice tv : progetto con Steven Spielberg sul voto alle donne : Hillary Clinton Puniti dagli elettori, debuttano in tv. Dopo Barack Obama, tocca ad Hillary Clinton. L’ex Segretario di Stato Usa, sconfitta alle recenti Presidenziali da Donald Trump, collaborerà con il regista Steven Spielberg per la produzione di un progetto televisivo sul movimento delle suffragette americane. La Clinton, stando a quanto riporta la stampa anglofona, esordirà come produttrice esecutiva insieme alla società di Spielberg, ...