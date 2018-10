Abusi su tre bambine a Posillipo | nuove accuse al terapista

IL PRINCIPE AbusiVO - RAI 4/ Streaming video del film con Christian de Sica (oggi - 12 ottobre 2018) : Il PRINCIPE ABUSIVO, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, venerdì 12 ottobre 2018. Nel cast: Alessandro Siani che ha diretto anche la regia, Christian de Sica e Serena Autieri. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Rifiutano di pagare tre parcheggiatori Abusivi : massacrati di calci e pugni : E' accaduto nel centro storico di Palermo: a farne le spese due automobilisti che si sono rifiutati di pagare i parcheggiatori per tenere le auto in sosta.Continua a leggere

Palermo - l’inviata di Striscia Stefania Petyx aggredita mentre registra un servizio sulle occupazioni Abusive : Sono stati aggrediti mentre stavano registrando un servizio su un immobile occupato dagli abusivi. È quello che è successo a Stefania Petyx, l’inviata di Striscia la Notizia che con la sua troupe stava documentando l’occupazione di un palazzo in via Giuseppe Savagnone a Palermo. A dare notizia dell’aggressione è il sito web della trasmissione di Mediaset. “Poco dopo essere entrati nella struttura siamo stati raggiunti da calci ...

Abusi edilizi - carabinieri forestali denunciano tre persone : I militari della Stazione carabinieri Forestale di Summonte, a conclusione di un'attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione ...

CR7 - la stampa inglese : «Altre 3 donne lo accusano di Abusi». E spunta "Ruby Rubacuori" : Non solo Kathryn Mayorga, ci sarebbero anche altre tre donne ad accusare Cristiano Ronaldo di stupro. A rivelarlo è Leslie Stovall, l'avvocato della modella americana, che starebbe...

Milano - neonato muore soffocato mentre è con la babysitter : “Rigurgito possibile causa”. Vicini : “Casa era un asilo Abusivo” : Un neonato è morto dopo soli 45 giorni di vita, forse a causa di un rigurgito. È successo a Milano, in un appartamento di largo Gelsomini. Ad avvisare i soccorsi, attorno alle 14.00 di venerdì, è stata la sua babysitter, una ragazza peruviana di 33 anni. Il piccolo è deceduto dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, mentre veniva trasportato all’ospedale pediatrico Buzzi, distante circa 6 chilometri dall’abitazione. Gli accertamenti ...

Roma : Trenta denunce e 64mila euro multe a strutture ricettive Abusive : Roma – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto messa in atto dal personale della Polizia amministrativa del commissariato San Lorenzo di Roma, diretto da Luigi Mangino, nei confronti delle strutture ricettive del quartiere. Dall’inizio dell’anno sono state passate al setaccio oltre 50 attivita’, tra affittacamere, B&B e case vacanze, molte delle quali sono risultate essere completamente abusive ovvero, ...

"Lo scandalo più grande sarebbe coprire la verità". I Vescovi lanciano una tre giorni per contrastare gli Abusi sessuali e la pedofilia in Italia : "Il Vangelo dice che è bene che avvengano gli scandali purché si manifesti la verità perché alla fine lo scandalo più grande sarebbe quello di coprire la verità". Il cardinale Gualtiero Bassetti, in un'intervista a Tv2000, la televisione della Conferenza episcopale Italiana in occasione della messa per i 50 anni dalla morte di San Pio celebrata domenica sera a San Giovanni Rotondo, alla presenza del ...

Casa : sindaco Treviso - bene circolare su sgomberi - no all'Abusivismo : La sussidiarietà è importante, ma noi vogliamo dare la possibilità alle persone in difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro così da prevenire le situazioni di disagio'.

Casa : sindaco Treviso - bene circolare su sgomberi - no all'Abusivismo : Treviso, set. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo con il contenuto della circolare sugli sgomberi". Sono le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, che interpellato dall'Adnkronos sul tema del giro di vite del Viminale sulle occupazioni abusive sottolinea "La soluzione all’emergenza abita

'Tre euro o faccio sparire l'auto' - arrestato parcheggiatore Abusivo al Vomero : I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli nel corso di un intervento d'urgenza effettuato ieri sera hanno tratto in arresto per tentata estorsione il 59enne Alfredo ...

Preti pedofili - oltre 3mila Abusi in 70 anni : numeri spaventosi in Germania : Uno studio indipendente, anticipato dalla stampa tedesca, ha portato alla luce una statistica terribile: coinvolti 1.670...

Alessandria - botte e strattoni a bimbi di 3 anni. Ecco il video che inchioda due maestre. Abusi su 8 alunni : video di una telecamera nascoste dalla polizia all’interno di un asilo di Alessandria che riprende i momenti in cui una maestra maltratta dei bambini. Due maestre della struttura sono state sospese dall’esercizio. Le indagini sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati Abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti ...

Alessandria - Abusi su minori. Due maestre sospese da servizio : Roma, 8 set., askanews, - Due maestre di una scuola dell'infanzia di Alessandria sono state sospese dal loro incarico. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo, sotto la ...