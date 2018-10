Abusi | Papa dimette dallo stato clericale due vescovi cileni

Abusi - Papa : via abito talare a 2 vescovi : 13.41 Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale due vescovi cileni accusati di Abusi nei confronti di minori. Si tratta dell'arcivescovo emerito di La Serena, Francisco Josè Cox Huneeus, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. E' la misura più severa che poteva essere assunta nei loro riguardi e "non ammette appello".

Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl - accusato di aver insabbiato casi di Abusi sessuali nella Chiesa cattolica : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo di Washington DC, Donald Wuerl, da mesi criticato per come aveva gestito casi di abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica quando era arcivescovo di Pittsburgh. Lo scorso agosto la Corte Suprema della Pennsylvania The post Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl, accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica appeared ...

Pedofilia - Papa accetta dimissioni del cardinale Donald Wuerl/ Era stato accusato di aver coperto molti Abusi : L'arcivescovo di Washington Donald W. Wuerl ha rimesso il suo mandato nelle mani del Papa che lo ha accettato, è coinvolto nello scandalo Pedofilia americano(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:33:00 GMT)

Polemica Abusi - Papa accetta dimissioni di arcivescovo Washington : Città del Vaticano, 12 ott., askanews, - Sullo sfondo della Polemica sugli abusi sessuali che è tornata ad agitare la Chiesa degli Stati Uniti, il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale ...

Dossier Viganò - Card. Ouellet contro ex nunzio “aberrante blasfemo”/ “Approfitti di Abusi per attaccare Papa” : Dossier Viganò, Cardinal Marc Ouellet contro l'ex nunzio: "aberrante e blasfemo, approfitti dello scandalo abusi pedofili per attaccare Papa Francesco". Il nuovo "capitolo" in Vaticano(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:43:00 GMT)

Papa Francesco rompe il silenzio sul dossier Viganò : "Ora gli Abusi e certe coperture non sono più tollerate" : "La Santa Sede è consapevole che dall'esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l'approccio odierno a tali questioni. Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, 'seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci' (Filadelfia, 27 settembre 2015). Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i Vescovi che li hanno ...

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli Abusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Abusi - Papa invita fedeli a preghiera : diavolo non prevalga : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - Sullo sfondo dell'emergere dello scandalo degli Abusi sessuali nella con conseguenti polemiche virulente all'interno della Chiesa, Papa Francesco, nel giorno ...

Abusi nella chiesa - il Papa : “Fatto mostruoso - prima si nascondeva ora lo affrontiamo” : "In tempi antichi queste cose si coprivano perché ernoa una grande vergogna. Era il modo di pensare del secolo scorso" ha ammesso il Pontefice davanti ai giornalisti sull'aereo che da Tallinn lo riportava a Roma, aggiungendo però che ora la "la chiesa ha preso coscienza di questo, si è accorta che doveva lottare in un altro modo e ce l'ha messa tutta"Continua a leggere

Abusi - il Papa rimuove altri due vescovi cileni coinvolti in indagini - : Sono il vescovo di San Bartolomé de Chillan, Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e quello di San Felipe, Enrique Contreras Molina. Al loro posto amministratori apostolici fino a nuova decisione. La ...

Bono incontra il Papa : "Abusi - dolore su viso di Francesco"/ Leader U2 elogia Bergoglio contro capitalismo : Leader U2 Bono incontra Papa Francesco: 'abbiamo parlato di abusi, ho visto il dolore sul viso del Santo Padre'. L'udienza sul tema dell'educazione.

Bono Vox : "Ho visto il dolore sul volto del Papa quando abbiamo parlato degli Abusi" : Nel corso del loro incontro Bono Vox e il Papa hanno affrontato anche il tema della pedofilia nella Chiesa: "Ho potuto vedere il dolore nella sua faccia, penso fosse sincero", dice il cantante di origine irlandese, impegnato contro la fame nel mondo e il debito estero. Nel 2009 aveva incontrato anche Benedetto XVI all'udienza gli artisti nella Cappella Sistina."Con Sua Santità abbiamo lasciato andare la conversazione dove voleva andare", ...