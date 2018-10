Aborto | a Verona la manifestazione nazionale di Non una di meno

Aborto - Possibile in piazza a Verona. Brignone : “Rispondiamo all’attacco alla legge 194” : Beatrice Brignone, segretaria di Possibile spiega perché ha aderito alla manifestazione organizzata da 'Non una di meno'. E lancia una campagna al femminile per le Europee 2019: "Vogliamo imporre nel dibattito politico italiano ed europeo la centralità delle donne. Per sintetizzare con un titolo quella che vogliamo portare avanti è 'la politica delle compagne contro quella del Capitano".Continua a leggere

Aborto : un conto è il papa - un altro la capogruppo del Pd a Verona : L’Aborto è tornato con forza sulla scena pubblica in questi giorni. Prima, con la decisione del capogruppo Pd a Verona Carla Padovani di votare la mozione per dichiarare Verona “città a favore della vita” e dare fondi ad associazione antiabortiste. Poi, con la dichiarazione quasi scioccante di papa Francesco, secondo cui l’Aborto è letteralmente fare fuori qualcuno, attraverso l’uso di sicari, con probabile ...

Aborto : Fontana - mozione Verona per applicare 194 : Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Leggendo la mozione" approvata dal Consiglio comunale di Verona "non ho trovato nulla di scandaloso. E' una mozione che vuole applicare la 194, nella prima parte in cui si parla del fatto che se si può aiutare una donna a scegliere per fare in modo che porti a termine la

Dal ddl Pillon alla mozione anti-Aborto di Verona. Oggi più che mai bisogna essere femministe : “Mi ricordo quando non si poteva abortire. Accompagnavamo a turno le ragazze, amiche, sorelle, dai cosiddetti ‘cucchiai d’oro’ che si facevano pagare caro l’interruzione clandestina di gravidanza”. Siamo sulla metropolitana e una signora sulla settantina, seduta accanto a me, mi avvicina mentre leggevo la notizia della mozione anti-aborto, approvata il 5 ottobre dal consiglio comunale di Verona. “Alcune donne ci hanno ...

Verona - Forza nuova offre la tessera onoraria alla consigliera Pd anti-Aborto. “Integrità morale e coerenza cattolica” : Una tessera onoraria di Forza nuova in segno di solidarietà. È “l’omaggio” che Pietro Amedeo, segretario veronese del movimento di estrema destra, ha offerto a Carla Padovani, capogruppo del Pd in consiglio comunale finita nella bufera per aver votato a favore di una mozione antiabortista, proposta dalla maggioranza del sindaco Federico Sboarina. “Sento di offrire piena solidarietà alla consigliera, vittima del più ...

Verona contro l'Aborto - continua il braccio di ferro : Verona contro l'aborto, continua il braccio di ferro. Sboarina: 'Solo strumentalizzazione e malafede. La mozione non è contro la 194. Aumenta la libertà delle donne'. 'Verona non è una città di morte' ...

Forza Nuova offre tessera onoraria a capogruppo Pd antiAborto di Verona : La tessera onoraria di Forza Nuova a Carla Padovani, la capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Verona, finita al centro delle critiche del suo partito per avere votato a favore della discussa mozione anti-aborto.L'iniziativa alla candidatura d'ufficio è di Pietro Amedeo, segretario provinciale veronese di Forza Nuova. "Sento di offrire piena solidarietà alla consigliera Carla Padovani, vittima del più classico quanto ...

Verona : scontro sull'Aborto - per la Lega 'delitto abominevole'. Il Pd sfiducia la capogruppo : La mozione veronese che premia le iniziative di movimenti e associazioni cattoliche contro l'aborto, diventata un caso politico. La capogruppo Pd: 'Dimissioni, domanda prematura' dice -

Aborto : il Pd di Verona sfiducia la capogruppo - 'non più compatibile' : I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno sfiduciato di fatto, chiedendone le dimissioni, la capogruppo Carla Padovani per 'quanto di grave e inaccettabile accaduto nel corso del Consiglio ...

Aborto : il Pd di Verona sfiducia la capogruppo - "non più compatibile" : I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno sfiduciato di fatto (chiedendone le dimissioni) la capogruppo Carla Padovani per "quanto di grave e inaccettabile accaduto nel corso del Consiglio comunale di Verona di giovedì 4 ottobre durante la votazione della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco di Verona". La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dallo stesso Pd. "La ...

Verona - Lega difende mozione anti-Aborto : "È un abominevole delitto. I gay? Una sciagura" : Continua a far discutere la mozione contro l'aborto approvata giovedì sera in consiglio comunale a Verona. Il consigliere leghista Zelger: "L'aborto non è un diritto, è un abominevole delitto. Il mio esempio è la Russia di Putin dove gli aborti sono scesi da quattro milioni l'anno a due con sussidi alla maternità. Abolirei la legge 194".

Mozione anti-Aborto - Pd Verona sfiducia la capogruppo : si dimetta : Verona, 6 ott., askanews, - "I consiglieri comunali del Partito Democratico sfiduciano la capogruppo Carla Padovani per quanto di grave e inaccettabile accaduto nel corso del Consiglio comunale di ...

Aborto : Patriarca su capogruppo Pd Verona - espulsione contro dna partito : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Parlare di espulsione per la capogruppo del Pd di Verona Padovani mi sembra davvero contrario al dna dello stesso Pd. Siamo un partito plurale, e anche se qualcuno va contro quella che è la linea comune, non può essere colpevolizzato fino all’espulsione”. Lo afferma il se

Verona - la Lega difende la mozione contro l'Aborto. Pd : "Capogruppo si dimetta" : Militanti chiedono l'espulsione dal partito della esponente dem di Verona che ha votato con la Lega. Lei ribatte: "La vita è un valore universale". Apprezzamenti dal centro-destra