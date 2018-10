A O San Pio | Tecniche speciali con l' arrivo dell' acceleratore lineare

Valerio Scanu infuriato : «La gente è proprio ignorante - io non copio AlesSandra Amoroso» : 'Devo dire proprio che ho riso perché la gente è proprio ignorante', Valeri Scanu ha fatto uscire il suo nuovo album, 'Dieci', lo stesso giorno in cui Alessandra Amoroso ha lanciato il suo nuovo ...

Juventus - Sandulli sulla chiusura della curva : “Non è un raddoppio della pena” : Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello FIGC Piero Sandulli è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare la sentenza della chiusura della curva dell’Allianz Stadium, conseguente ai fatti di Juventus-Napoli: “Non è un raddoppio della pena per la Juventus, la Corte non ha ravvisato di accogliere il ricorso. Nel referto era previsto anche un coro di ‘buu’ natura razziale che non era stato però ...

Sanità : Asl Rm1 - 17 bimbi con salmonella in un asilo del Municipio 2 : Numerosi casi di salmonella presso un asilo di Roma. Dopo le prime segnalazioni il Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della Asl Roma 1 “ha effettuato i controlli previsti – precisa la Asl all’Adnkronos Salute – nel corso dei quali sono stati riscontrati altri casi, per un totale di 17 positività“, fra i bimbi dell’asilo del Municipio 2. L'articolo Sanità: Asl Rm1, 17 bimbi con salmonella in un asilo del ...

Maltempo Liguria : al Santuario di Savona 81 mm di pioggia in un’ora : Forte Maltempo in Liguria, in particolare nel Savonese, dove sono caduti circa 81 millimetri di pioggia in una sola ora al Santuario di Savona: è il dato più significativo di questa ondata di Maltempo che ha colpito, principalmente, il ponente ligure con una linea di convergenza che è stata stazionaria per alcune ore nell’entroterra savonese e che ha dato precipitazioni molto intense. La situazione si è normalizzata nel pomeriggio. Alle ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : picco di oltre 350 mm di pioggia nella zona di Santa Lucia di Capoterra : In Sardegna, interessata da forti precipitazioni in queste ore, il picco massimo di pioggia è stato registrato nella zona di Santa Lucia di Capoterra (Cagliari): 353 millimetri di pioggia, nell’arco temporale tra le 20 del 9 ottobre e le 20 di ieri. Secondo il bollettino meteorologico della Protezione civile tra le situazioni critiche vi è anche quella di Tertenia (anche 294 mm) e di San Priamo con 256,1 mm. L'articolo Maltempo, alluvione ...

Inter - pioggia di soldi : in tasca 54 milioni da Champions e San Siro : Certo, per Zhang Jindong - 13° uomo più ricco di Cina, secondo l'ultima classifica di Hurun Report, patrimonio da 14 miliardi di dollari - parliamo di spiccioli. Per l'Inter no. Per la società Inter ...

Maiorca - piogge torrenziali : 9 morti e 200 sfollati/ Ultime notizie - il premier Sanchez “Devastante” : Maiorca, piogge torrenziali: 9 morti e 9 dispersi. Video Ultime notizie, turisti britannici tra vittime. premier Spagna Sanchez: "inondazioni devastanti"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:05:00 GMT)

San Daniele Comboni - il pioniere dei missionari : ... il più vasto del mondo. La spedizione fallisce dopo cinque mesi di peripezie seguiti dalla morte del Ryllo. Nonostante ciò Daniele, nel gennaio 1849, giura davanti al superiore di consacrare la sua ...

Sandro Pelatti campione della SEAT Leon ST Cup : MONZA - Il velocissimo tracciato brianzolo ha costituito il teatro del ultimo round conclusivo della SEAT Leon ST Cup. Dopo dieci gare disputate nei primi cinque appuntamenti, il titolo era rimasto ...

Pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima giornata del campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...

Napoli - il Municipio cade a pezzi : piovono calcinacci a Palazzo San Giacomo : Un altro crollo di calcinacci a Palazzo San Giacomo, dopo quelli di agosto. Interdetto il ballatoio al terzo piano, dove una parte del controsoffitto ha ceduto franando sul pavimento. I locali sono...

Champions League - Inter e Napoli volano : Icardi e Insgine - gol peSantissimi : L' Inter batte il Psv Eindhoven , il Napoli supera il Liverpool e le italiane sognano in Champions League . I nerazzurri vincono in rimonta 2-1, Nainggolan e Icardi dopo il vantaggio degli olandesi ...

Live Napoli-Liverpool 0-0 L'urlo Champions del San Paolo : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di...

Champions League 2018-2019 : la notte dei sogni al San Paolo. Il Napoli ospita il Liverpool e si gioca già tutto : Una notte magica o un incubo. Il San Paolo indosserà l’abito di gala domani, mercoledì 3 ottobre, quando il Napoli ospiterà il Liverpool nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I ragazzi guidati da Ancelotti sono reduci da una pesante sconfitta sul campo della Juventus ed hanno tanta voglia di riscattare quel passo falso per rimettersi in carreggiata nella competizione più cara al tecnico partenopeo, già ...