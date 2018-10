A Napoli una pistola in ceramica dorata da regalare come bomboniera | è polemica

Clamoroso Champions League - sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine. ...

DeMa : 'Napoli campione d'Italia? Disposto a una cena con Salvini' : 'Se in cambio dello scudetto del Napoli sarei Disposto ad andare a cena con Salvini, per fare un fioretto? Se il Napoli si conquistasse lo scudetto sul campo, come io credo, allora potrei andare a ...

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Napoli. Scampia lotto 582 : sgominata una gang di 12 spacciatori : I Carabinieri di Napoli hanno compiuto un blitz in una piazza di spaccio a Scampia. E’ stata smantellata una gang di 12

Napoli : rapinano il fattorino di una nota pasticceria del centro - arrestati : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno arrestato [VIDEO]Giovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanita', uno dei quartieri più difficili della citta' e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di un fattorino delle consegne impiegato presso una nota pasticceria del centro. I militari dell'Arma hanno eto ...

Napoli - scoperti mitraglietta e marjuana in una casa disabitata : I falchi della questura di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato una mitraglietta semiautomatica UZI modello lungo, cal. 9x19 parabellum, di fabbricazione israeliana, completa di caricatore contenente ...

Napoli - a Castel Volturno una pizza speciale per Allan e Ancelotti : Si chiama Enrico Porzio ed è un piazzaiolo. Ma innanzitutto è un grande tifoso del Napoli. È per questo che stamattina si è fatto trovare all'esterno dei cancelli di Castel Volturno per consegnare di ...

Napoli - una testa mozzata di pesce spada nella plastica : l'Asìa a caccia dei furbetti di Posillipo : Una testa mozzata di pesce spada nella campana gialla di plastica e metalli. La scoperta è avvenuta in un cassonetto della raccolta differenziata in via Manzoni. Nel bustone nero, durante...

Napoli - rapinano ragazzo delle consegne di una nota pasticceria : presi : I carabinieri della stazione Napoli-Stella hanno arrestato per rapina aggravata due complici, Giovanni Flauto, 35enne del Rione Sanità e Giovanni Pecoraro, 44enne di Cavour, dando esecuzione nei loro ...

Premio Napoli - una biblioteca al Policlinico Federico II per “curarsi” con i libri : Una collana di libri per ragazzi, 150 volumi di narrativa, poesia e saggistica. Comincia così la nuova avventura dell'Ospedale Policlinico Federico II che ha appena riempito gli scaffali della neonata biblioteca targata "Premio Napoli". La nuova struttura è stata creata con la convinzione che la cultura possa coadiuvare la guarigione dei pazienti.Continua a leggere

Napoli - l'appello della mamma di Lello : 'Una vendetta cinica dietro l'assassinio di mio figlio' : Si rivolge a quanti hanno visto, a quanti erano presenti nove giorni fa nella discoteca di Bagnoli e sabato scorso all'esterno del circoletto di Miano. Poi si appella ad una convinzione personale, ...

Napoli : incendio in casa - i poliziotti salvano una famiglia dalle fiamme : I poliziotti si sono precipitati sulle scale procedendo nel fumo, fino all'abitazione dove erano rimaste intrappolate tre persone. E, una dopo l'altra, le hanno portate fuori tutte e hanno iniziato a ...