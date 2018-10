6 Ore Fuji | pole Alonso | decisiva la squalifica dell' altra Toyota

Automobilismo 6 Ore Fuji - Dopo il podio di Barcellona RIGON vola in Giappone : 6 Ore Fuji , Dopo il podio di Barcellona RIGON vola in Giappone A quasi due mesi dalla 6 Ore di Silverstone, questo fine settimana torna l'appuntamento col Campionato del Mondo Endurance FIA WEC che farà tappa in Giappone ai piedi del monte Fuji . Dopo il podio conquistato a Barcellona con la Ferrari 488 GT3 del team SMP Racing, Davide RIGON si calerà nuovamente nella ...

L’ex dittatOre peruviano Alberto Fujimori dovrà tornare in carcere - dice la Corte suprema del Perù : La Corte suprema peruviana ha stabilito che Alberto Fujimori, ex dittatore del Perù condannato per sistematiche violazioni dei diritti umani, dovrà tornare in prigione. Fujimori, 80 anni, governò in maniera autoritaria durante gli anni Novanta: nel 2009 fu condannato a The post L’ex dittatore peruviano Alberto Fujimori dovrà tornare in carcere, dice la Corte suprema del Perù appeared first on Il Post.