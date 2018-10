4x4Fest 2018 | entra nel vivo la festa dell’off-road

Suzuki al 4x4Fest 2018 : Dal 12 al 14 ottobre CarraraFiere ospiterà la 18° edizione del 4x4Fest , l’unico evento in Italia completamente focalizzato sul mondo della trazione integrale. Suzuki sarà protagonista con un ampio stand dedicato in gran parte alla quarta generazione di JIMNY e alle sue antenate. Il 4×4 Fest vedrà presente in anteprima nazionale anche NUOVA VITARA, che […] L'articolo Suzuki al 4x4Fest 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

4x4Fest 2018 : tutti i tour - i raduni e le escursioni : 4x4Fest , il Salone dell'auto a trazione integrale che si tiene a CarraraFiere da venerdì 12 a domenica 14 ottobre, prosegue la sua tradizione di appuntamento sia per il grande pubblico, che potrà ammirare gli ultimi prototipi e modelli destinati all'off road, sia per gli appassionati attratti da spettacoli, gare, itinerari e trasferte sicuramente fuori dal […]

4x4Fest 2018 : manovre di avvicinamento! : Parte il conto alla rovescia per 4x4Fest, la 18° edizione del Salone dell'auto a trazione integrale che continua la sua ormai solida tradizione e si presenta come l'evento che mette al centro la passione per il veicolo tecnico e per l'alto livello di sicurezza e affidabilità che i mezzi possono garantire ad una clientela di […]