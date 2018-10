4×4 Fest – BFGoodrich presenta il nuovo pneumatico Mud-Terrain T A KM3

sportfair

: ? ? QUESTA SERA!!! VintagE Beer Fest al VintagE 1980 RiffRaff Eventi Menù Bavarese & Live Music 4 Band Emergenti s… - RiffRaffEventi : ? ? QUESTA SERA!!! VintagE Beer Fest al VintagE 1980 RiffRaff Eventi Menù Bavarese & Live Music 4 Band Emergenti s… - MARIGLIANO : World Fest Fest, ad un regista nolano il premio alla carriera: ecco chi - Motorquality : Fino a domenica 14 Ottobre Motorquality partecipa al 4X4 FEST con Desartica Adventures. Vieni a trovarci: puoi cam… -

(Di sabato 13 ottobre 2018)al 4×4ilMud-T/A KM3 In occasione della diciottesima edizione del 4×4, il più importante evento che riunisce gli appassionati del mondo off-road, per gli amanti della trazione integrale,ilMud-T/A KM3,di ultima generazione off-road per utilizzi in condizioni estreme. Riconosciuta come la marca leader dagli appassionati di fuoristrada,ha introdotto in questotecnologie che migliorano ulteriormente le prestazioni in arrampicata, motricità e robustezza su terreni fangosi e rocce. Ultima innovazione tecnologicain 40 anni di storia off-road, ilKM3 è stato concepito per una robustezza e una motricità ottimali e costituisce un equipaggiamento essenziale per gli appassionati di fuoristrada. Che si tratti ...