13 ottobre - seconda giornata Lecce Festival Letteratura - Lecce

I Topi seconda puntata : trama e anticipazioni 13 ottobre 2018 : I Topi seconda puntata. Arriva su Rai 3 la nuova fiction in tre puntate scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Sabato 13 ottobre 2018 in prima serata va in onda la seconda puntata composta da due episodi. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Topi seconda puntata: trama e anticipazioni 13 ottobre 2018 I Topi seconda puntata – terzo episodio La darsena. In memoria ...

Solo – Seconda Stagione : anticipazioni terza puntata del 19 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

Solo - seconda stagione : anticipazioni puntata venerdì 12 ottobre : Dopo tanta trepidante attesa è finalmente tornato in tv l’agente Marco Pagani: venerdì 12 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Solo 2, la seconda stagione della miniserie poliziesca in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una disavventura di salute che gli è costata un ricovero ospedaliero) nei panni di un agente delle forze dell’ordine ...

Seconda parte dei Bootcamp di X Factor con Mara Maionchi e Asia Argento - anticipazioni 11 ottobre : Andrà in onda stasera 11 ottobre la Seconda fase dei Bootcamp di X Factor, ultima dedicata alla fase dei Bootcamp dopo quella di selezione. Le squadre sono state fatte e due delle quattro, under donne e over, sono state già assegnate come è stato già visto nella scorsa puntata. Il giudice Manuel Agnelli ha scelto le sue cinque under donne da portare agli Home Visit, ultima fase di selezione prima dei live in cui arriveranno tre artisti per ...

Domenica 14 ottobre seconda parte dell'omaggio a Debussy : CREMONA - Domenica 14 ottobre, alle 11, nella Sala Manfredini del Museo Civico 'Ala Ponzone', seconda parte del concerto Omaggio a Debussy , 1862 -1918, nel centenario della scomparsa. Si esibiranno ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : anticipazioni seconda puntata del 15 ottobre 2018 : Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato di Pizzofalcone è tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “Bastardi” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ...

I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie - anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata (Rai 1, 21.15 - 15 ottobre 2018): titolo episodio PANE (dall’omonimo romanzo di M. de Giovanni)prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone - seconda serie, anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2018 22:40.

Teatro Pellico : dal 28 ottobre al 16 dicembre la seconda rassegna teatrale 'Palcogiovani' : Gli spettacoli sono: Domenica 28 ottobre oscuribus e i super mini eroi, con il Teatro Olistico de l'Associazione Magnolia - F.I.T.A. , Trieste, , testo e regia di Silvia Padula e Giulia Binali ...

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2 - anticipazioni prima e seconda puntata (8 e 15 ottobre) : Dopo il grandissimo successo della prima stagione, torna in tv la fiction I BASTARDI di PIZZOFALCONE con la sua seconda stagione. Praticamente immutato il cast rispetto alla prima annata, con l’aggiunta dell’attore Matteo Martari nel ruolo di Buffardi. Ecco le anticipazioni ufficiali delle prime due puntate, in onda lunedì 8 ottobre e lunedì 15 ottobre 2018, in prima serata su Rai 1: prima puntata (Cuccioli) – L’assistente ...

I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Prima puntata del 8 ottobre 2018. : Dopo il grande successo dell aPrima Serie, da stasera nel lunedì di Raiuno sei nuove puntate con I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie. Pizzofalcone il commissariato è nuovamente operativo. I Bastardi hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra e le squadre che funzionano non si cambiano. I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie […] L'articolo I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Prima ...

Le Iene Show 2018 - servizi seconda puntata / Diretta : emergenza profughi (7 ottobre) : Le Iene Shoe, Diretta e servizi puntata 7 ottobre: l'arresto del padre e del nonno del rapper e fenomeno musicale di 9 anni 500 Tony e i nuovi contatori del gas.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 23:24:00 GMT)