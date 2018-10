13 14 ottobre - Il terzo capitolo di ' Un barese a New York' la sitcom teatrale barese al

AGENTE 007 - MISSIONE GOLDFINGER - TV8/ Streaming video del terzo film su James Bond (oggi - 8 ottobre 2018) : AGENTE 007 - MISSIONE GOLDFINGER, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 8 ottobre 2018. Nel cast: Sean Connery e Honor Blackman, alla regia Guy Hamilton. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:18:00 GMT)

Agente 007 - Missione Goldfinger/ Su TV8 il terzo film su James Bond (oggi - 8 ottobre 2018) : Agente 007 - Missione Goldfinger, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 8 ottobre 2018. Nel cast: Sean Connery e Honor Blackman, alla regia Guy Hamilton. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:12:00 GMT)

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Allerta Meteo - scuole chiuse Venerdì 5 ottobre in alcuni comuni del Sud per il terzo giorno consecutivo [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo sta sferzando il Sud Italia e le Isole maggiori, dove in queste ore si sono verificate violente piogge che hanno causato danni e disagi in particolare in Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel versante orientale di quest’ultima infatti era stata emessa per oggi un’Allerta rossa, Allerta che permane anche domani pur con intensità lievemente ridotta (è stata declassata a arancione). Da ...

Danilo Brugia e Alessia Izzo a Pomeriggio 5/ Il terzo figlio nasce ad ottobre : le emozioni da Barbara d’Urso : Danilo Brugia ospite con la fidanzata Alessia Izzo (figlia del più celebre Biagio Izzo) durante Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, la coppia aspetta un figlio.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:32:00 GMT)