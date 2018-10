10 cover per smartphone per patiti di videogame

Cure psichiatriche per Selena Gomez ricoverata due volte dopo “mesi strani” e affetta da ansia e depressione : Lo stato di salute di Selena Gomez ricoverata dopo un crollo emotivo continua a preoccupare il suo pubblico: il ricovero di queste ore, infatti, non sarebbe stato l'unico degli ultimi tempi. Secondo la rivista People, la 26enne è stata ricoverata in ospedale due volte nelle ultime settimane, in entrambi i casi per un calo del numero di globuli bianchi, che è un potenziale effetto collaterale per i pazienti sottoposti a trapianto di rene. La ...

SELENA GOMEZ STA MALE/ Ultime notizie - ricoverata per crollo emotivo : Justin Bieber in grande apprensione : SELENA GOMEZ sta MALE. Secondo TMZ la cantante, innervosita dai costanti controlli medici per la sua carenza di globuli bianchi, avrebbe perso il controllo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Selena Gomez ricoverata in ospedale per crollo emotivo : le condizioni : Esasperata dalle visite mediche, la popstar 26enne avrebbe tentato di strapparsi la flebo dal braccio al Cedars-Sinai...

Selena Gomez - crollo emotivo per la giovane popstar ricoverata in una clinica psichiatrica : Selena Gomez ha avuto un “crollo emotivo” ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Una fonte anonima vicina alla popstar ha rivelato infatti che “Selena ha passato due settimane difficili” a causa del continuo dentro e fuori dall’ospedale: la cantante, 26 anni, è affetta da lupus, una malattia autoimmune, che l’ha costretta anche ad un trapianto di rene. Secondo quanto ricostruito dal ben informato sito di gossip Tmz, la Gomez, è stata ...

