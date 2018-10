Zucchero | Coldiretti | “Senza interventi addio produzione in Italia”

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Senzaurgenti è a rischio la sopravvivenza delladiitaliano. E’ quanto afferma lanel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore delloche l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la– resiste unadi 300mila tonnellate, ma negli ultimi anni sono stati chiusi ben 16 zuccherifici su 19 azzerando l’84% del potenziale industriale nazionale ed entro il 2018 un altro stabilimento dovrebbe cessare l’attività. Ora il drastico calo del prezzo dellosta generando un forte impatto negativo che – continua la– mette a rischio anche latricolore rimasta, in una situazione di ...