Yara | per Bossetti condanna definitiva «Quel Dna ha dato voce alla vittima»

Omicidio Yara Gambirasio. Massimo Bossetti - la procura chiede sia imputato per calunnia : Un delitto crudele, un’inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica è protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagine raccolte in 60 faldoni, per Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio arriva l’ultimo grado di giudizio: la Cassazione renderà definitiva la sua condanna, la annullerà senza rinvio oppure gli permetterà di sperare con ...

Yara Gambirasio - dalla scomparsa ai processi per Bossetti : le tappe - : La tredicenne scomparve il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra. Il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo. Il muratore, all'epoca 43enne, è l'unico imputato e viene condannato in primo e secondo ...

Yara : per il procuratore generale "non c'è alcun dubbio sulla colpevolezza di Bossetti" : "non c'è un ragionevole dubbio" sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Cassazione Mariella de Masellis, chiedendo la conferma del carcere a vita per l'imputato, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. "Si tratta di una condanna gravissima - ha rilevato il pg - ed è giusto interrogarsi se ci sia solo il dubbio per crederlo innocente, ma ...

Yara Gambirasio - pg Cassazione chiede l’ergastolo per Massimo Bossetti : “L’ha lasciata morire” : Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo”. Così il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis nella sua requisitoria nel processo a Massimo Bossetti nella quale ha chiesto la conferma dell’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. L'articolo Yara Gambirasio, pg Cassazione chiede l’ergastolo per ...

Sentenza Massimo Bossetti - oggi la Cassazione/ Ultime notizie Yara Gambirasio : tre strade per la Suprema Corte : Sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Yara Gambirasio - dalla sparizione al processo in Cassazione per Massimo Bossetti : Yara GambirasioLa scomparsaPrime ricerche e indaginiIndagatoRitrovamentoCorpoFuneraleIndaginiIgnoto 1MadreDnaArrestoFurgone e FiloTelefonoProva reginaDifesaCasualitàMoglieContraddizioniprocesso di primo gradoLe motivazioni della sentenzaIl processo d’appelloLa CassazioneI 23 motiviHa già passato quasi 1600 giorni in carcere Massimo Bossetti e se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado ci dovrà restare per il resto ...

Caso Yara : dall'omicidio al verdetto in Cassazione per Bossetti/le tappe (3) : (AdnKronos) - 17 luglio 2017. A Brescia i giudici del processo d'appello confermano la sentenza di primo grado. "Concedetemi la superperizia" sul Dna così "posso dimostrare con assoluta certezza la mia estraneità ai fatti. Cosa dovete temere?". Anche in questo Caso le parole dell'imputato non fanno

Caso Yara : dall'omicidio al verdetto in Cassazione per Bossetti/le tappe (2) : (AdnKronos) - 9 maggio 2011. Su slip e leggings della vittima viene isolata una traccia biologica da cui è possibile risalire al Dna di 'Ignoto 1'. Dopo il confronto con centinaia di profili si può affermare che il sospettato è figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni. Viene riesumata la salma dell'

Sentenza Yara : 10 motivi per cui Bossetti ha diritto ha un nuovo processo : A poche ore dalla Sentenza che separa Massimo Giuseppe Bossetti dal carcere a vita per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, ripercorriamo con il suo avvocato, Claudio Salvagni, tutto l'iter investigativo e processuale che ha portato alla cattura e alla condanna nel muratore di Mapello.Continua a leggere

Il caso Yara in Cassazione : per Bossetti il giorno del giudizio : I legali di Bossetti puntano ad ottenere la "super perizia", chiesta invano nei due precedenti gradi di giudizio, che...

Omicidio Yara - da Massimo Bossetti 23 motivi per dimostrare la sua innocenza in Cassasione : Il 12 ottobre 2019 è previsto il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati di Massimo Bossetti per la richiesta di annullamento dell'ergastolo al quale l'uomo è stato condannato in primo e secondo grado per l'Omicidio di Yara Gambirasio: ecco i motivi che dimostrerebbero la sua innocenza.Continua a leggere