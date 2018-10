Yara | la Cassazione ha confermato l' ergastolo per Massimo Bossetti

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti : La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. La dura requisitoria del pg: “Bossetti senza ...

Fine pena mai. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti. Il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis aveva chiesto il Fine pena mai. Non esiste un "ragionevole dubbio" sull'innocenza di Bossetti che "non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo" aveva sostenuto chiedendo la conferma delle condanne anche per il reato di calunnia nei confronti di un collega: "Ha fornito ...

La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Massimo Bossetti. Il muratore di Mapello per i giudici ha ucciso Yara Gambirasio. Si chiude così un processo durato più di 5 anni che aveva già portato da due condanne, sempre all'ergastolo sia in primo grado che in appello. Bossetti tramite il suo legale aveva chiesto una nuova perizia sul Dna, la prova regina dell'accusa che di fatto ha incastrato l'assassino della ragazzina di ...

