Yara | confermato l' ergastolo per Bossetti

Yara : la Cassazione ha confermato l'ergastolo a Bossetti : È definitiva la condanna all'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, ritenuto responsabile dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra, nel Bergamasco, il 26 novembre 2010 e ritrovata morta in un campo a poca distanza dal suo paese 3 mesi dopo. La prima sezione penale della Cassazione , dopo circa 4 ore di camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, che ...

