Xiaomi sta lavorando a nuove smart TV e a un nuovo Mi Notebook

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe costare meno di 400 euro : Alcuni screenshot provenienti da un sito russo hanno scatenato nuovi rumor su Xiaomi Mi MIX 3, anche se ci sono dubbi sull'autenticità delle informazioni. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe costare meno di 400 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box S ufficiale : negli USA con Google Assistant - Android 8.1 Oreo e supporto 4K : Nel giorno dei Google Pixel 3, anche anche Xiaomi annuncia un nuovo dispositivo legato ai prodotti Google: ecco Xiaomi Mi Box S. L'articolo Xiaomi Mi Box S ufficiale: negli USA con Google Assistant, Android 8.1 Oreo e supporto 4K proviene da TuttoAndroid.

GeekMall e la promozione “Super Festa Xiaomi”! : GeekMall non ha bisogno di presentazioni, ed è uno dei pochi store in Italia davvero affidabili sul quale è possibile trovare dispositivi “orientali” come gli smartphone cinesi a buon prezzo e con un trattamento migliore per leggi di più...

Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A ricevono la MIUI 10 globale e stabile : Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A stanno rivendo ufficialmente l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 10 globale e stabile a livello internazionale: i dettagli.Disponibili alla vendita ufficialmente anche in Italia, gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A stanno ricevendo in queste ultime ore un interessante aggiornamento a livello internazionale.Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A è tempo di aggiornamenti: arriva la MIUI 10 stabile e globaleInfatti entrambi gli ...

Ecco su quali smartphone Xiaomi cinesi non potete installare la versione globale di MIUI : Scopriamo quali sono i dispositivi Xiaomi destinati al mercato cinese sui quali non può essere installata una versione globale di MIUI. L'articolo Ecco su quali smartphone Xiaomi cinesi non potete installare la versione globale di MIUI proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Redmi 6A e Redmi 5 Plus : Continua il rollout di MIUI 10 in versione Global Stabile, disponibile da oggi anche per Xiaomi Redmi 6A e Xiaomi Redmi 5 Plus. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Redmi 6A e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 riceve la MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Redmi 6 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento software che porta in dote la MIUI 10 Global Stabile con base Android Oreo. L'articolo Xiaomi Redmi 6 riceve la MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Globale già acquistabile : prezzo 182 euro : Disponibile in anteprima lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro che può essere acquistato nella versione 3GB di ram e 32GB di rom al prezzo di 182 euro: ecco dove.Non ancora annunciato ufficialmente in Italia, lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro con rom Globale è già disponibile all’acquisto per tutti i fan dell’azienda cinese.Xiaomi Redmi Note 6 Pro già disponibile e in anteprima all’acquisto: ecco i dettagliInfatti il dispositivo nella ...

Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : una vera star (con qualche peccatuccio) : Ecco la nostra Recensione di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, uno smartphone che lascia senza parole per quanto è bello. Potente e completo ma con scelte poco azzeccate su alcuni componenti, che non gli permettono di rendere al meglio delle sue potenzialità. L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: una vera star (con qualche peccatuccio) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 ricevono MIUI 10 Global Stabile basata su Oreo : Xiaomi continua il rollout della versione Stabile di MII 10 Global, che raggiunge anche Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8, mantenendo Android Oreo. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 ricevono MIUI 10 Global Stabile basata su Oreo proviene da TuttoAndroid.

Quanti Xiaomi acquistabili al posto dei salatissimi iPhone XS - XS Max e XR? Il paragone è schiacciante : Il prezzo iPhone XS, XS Max e un po' meno quello dell'iPhone XR ha lasciato a bocca aperta molti e un competitor agguerrito come Xiaomi ha pensato bene di sfruttare l'indignazione generale per far capire ai suoi fan e ai potenziali tali Quanti dei prodotti del brand potrebbero essere acquistati con uno solo dei dispositivi su citati. Strepitosa azione di marketing selvaggio questa, tra l'altro lanciata nel momento più giusto, non c'è che ...

MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5 - Mi 6 - Mi MIX e Mi Note 2 : Dopo l'esordio su Redmi S2, Xiaomi ha spinto sull'acceleratore del rilascio di MIUI 10 Global Stabile, disponibile per altri quattro smartphone. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5, Mi 6, Mi MIX e Mi Note 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 - Mi 5 - Mi 6 - Mi Mix - Mi Mix 2 e Mi Note 2 ricevono la Miui 10 Global stabile : Arrivano le prime certezze che gli smartphone Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi 5 e Mi 6, Xiaomi Mi Mix e Mi Mix 2, e Mi Note 2 hanno la rom con la Miui 10 Globale e stabile.Dopo un certo periodo di beta testing della versione china-inglese, e nelle ultime settimane pure della versione Global, finalmente la nuova rom con interfaccia Miui 10 è disponibile su una serie di smartphone del marchio cinese Xiaomi.Continue reading Xiaomi Redmi Note 5, Mi ...