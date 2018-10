Xiaomi Mi Max 3 Globale con consegna in 2-4 giorni al prezzo di 238 euro

Xiaomi Mi Max 3 disponibile in Italia nei MI Store : ecco il prezzo ufficiale : Il Phablet con grandissimo display e autonomia elevata Xiaomi Mi Max 3 ha iniziato a fare capolino in Italia: infatti è disponibile all’acquisto presso i Mi Store, a questo prezzo.Annunciato in Cina in data 17 agosto 2018 lo Xiaomi Mi Max 3 finalmente ha iniziato la commercializzazione ufficiale anche in Italia da qualche giorno, anche se al momento è acquistabile solo prezzo i MI Store fisici Italiani.Non è ancora visibile sul sito ...

Quanti Xiaomi acquistabili al posto dei salatissimi iPhone XS - XS Max e XR? Il paragone è schiacciante : Il prezzo iPhone XS, XS Max e un po' meno quello dell'iPhone XR ha lasciato a bocca aperta molti e un competitor agguerrito come Xiaomi ha pensato bene di sfruttare l'indignazione generale per far capire ai suoi fan e ai potenziali tali Quanti dei prodotti del brand potrebbero essere acquistati con uno solo dei dispositivi su citati. Strepitosa azione di marketing selvaggio questa, tra l'altro lanciata nel momento più giusto, non c'è che ...

Xiaomi Mi Max 3 rom Globale 4+64GB in offerta lampo al prezzo di 224 euro : In offerta lampo ad un prezzo decisamente interessante di soli 224 euro è disponibile il “phablet” da 6.9 pollici Xiaomi Mi Max 3 4+64GB con rom Globale: ecco dove acquistarlo.Se vi piacciono i “phablet” di ultima generazione, stiamo parlando quindi di smartphone con display particolarmente grandi, sicuramente avrete sentito parlare dello Xiaomi Mi Max 3.Il nuovo Mi Max 3 si caratterizza per due principali aspetti: un ...

Xiaomi Mi Max 3 riceve la MIUI 9.6.6 stabile : Xiaomi Mi Max 3, il phablet lanciato dal produttore cinese lo scorso mese di luglio, sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 9.6.6 stabile.

Xiaomi Mi Max 3 riceve la prima MIUI 9 Global Stabile a partire dalla Russia : Sono passati quasi due mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Max 3 e finalmente è disponibile la prima MIUI Global Stabile, anche se per il momento è una beta.

In Cina lanciato lo Xiaomi Mi Max 3 Blue : Dalla Cina arriva la notizia dell'esordio di una nuova variante cromatica di Xiaomi Mi Max 3: si tratta della versione Blue. Ecco le sue feature

HTC U12+ - Xiaomi Mi Max 3 e altri ricevono il supporto ufficiale a TWRP : Sono sette, tra cui Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12+, i nuovi smartphone che hanno ricevuto il supporto ufficiale alla custom recovery TWRP.

Iniziano i porting per Android Pie : disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro e ASUS ZenFone Max Pro M1 : Dopo il rilascio dei sorgenti AOSP , il mondo del modding si è attivato per portare il nuovo Android Pie sul maggior numero di dispositivi e nel minor tempo possibile. Alcuni tra i primi smartphone a poter già vantare il supporto non ...

Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1 - Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting : Android 9 Pie arriva non ufficialmente su ZenFone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie all'impegno di alcuni sviluppatori.