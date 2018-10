Xiaomi Mi Box S : Il miglior Android TV Box in commercio : Cercate un Android TV Box completo, potente, che supporti il 4K, HDR, Netflix e che sia ottimo per giocare? Ecco lo Xiaomi Mi Box S Xiaomi Mi Box S: Il miglior Android TV Box in commercio Xiaomi ha annunciato la disponibilità del nuovo box Android TV il Mi Box S basato su Android 8 Oreo. Il […]

Xiaomi Mi Box S (Mi Box 4) è ufficiale con Android TV Oreo e 4K HDR : i dettagli : Ufficializzato negli stati uniti il nuovo box multimediale Xiaomi Mi Box S che è basato sul sistema operativo Android TV Oreo, ha il Google Assistant e supporta il 4K HDR.Ne avevamo sentito parlare da qualche settimana, ma pare che oggi Xiaomi abbia deciso di presentare il suo nuovo box multimediale basato sul sistema operativo Android TV nel mercato USA.Xiaomi Mi Box S (MI Box 4) è ufficiale negli USA: i dettagliIl nuovo box prende il nome di ...

Xiaomi Mi Box S ufficiale : negli USA con Google Assistant - Android 8.1 Oreo e supporto 4K : Nel giorno dei Google Pixel 3, anche anche Xiaomi annuncia un nuovo dispositivo legato ai prodotti Google: ecco Xiaomi Mi Box S. L'articolo Xiaomi Mi Box S ufficiale: negli USA con Google Assistant, Android 8.1 Oreo e supporto 4K proviene da TuttoAndroid.

Smartphone e notebook Xiaomi sono i protagonisti delle nuove offerte di Lightinthebox : Tornano le offerte di Lightinthebox, il noto store online cinese che oggi propone una ricca selezione di prodotti Xiaomi, con prezzi decisamente molto interessanti. L'articolo Smartphone e notebook Xiaomi sono i protagonisti delle nuove offerte di Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite arriverà in Europa e si mostra nel suo primo unboxing : Donovan Sung ha pubblicato le immagini dell'unboxing di Xiaomi Mi 8 Lite e ha annunciato che lo smartphone sarà venduto a livello globale L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite arriverà in Europa e si mostra nel suo primo unboxing proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali : La versione internazionale di Xiaomi Mi Box 4, presentata in Cina a gennaio, potrebbe essere commercializzata col nome di Xiaomi Mi Box S. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali proviene da TuttoAndroid.

Il mondo scopre POCOPHONE F1 by Xiaomi : Scheda tecnica ed Unboxing : Xiaomi lancia il rebranding “low cost”. Ecco POCOPHONE F1, il primo smartphone molto simile al Mi 8 ma economico. Top di gamma dal prezzo accessibile Xiaomi lancerà POCOPHONE F1 il 22 agosto Di POCOPHONE F1 ormai sappiamo tutto, dopo foto, schede tecniche e prezzi emersi nelle scorse settimane ora abbiamo l’Unboxing ufficiale ed anche la […]

Il mondo scopre POCOPHONE F1 by Xiaomi : Scheda tecnica ed Unboxing : Xiaomi lancia il rebranding “low cost”. Ecco POCOPHONE F1, il primo smartphone molto simile al Mi 8 ma economico. Top di gamma dal prezzo accessibile Xiaomi lancerà POCOPHONE F1 il 22 agosto Di POCOPHONE F1 ormai sappiamo tutto, dopo foto, schede tecniche e prezzi emersi nelle scorse settimane ora abbiamo l’Unboxing ufficiale ed anche la […]

Quanti prodotti Xiaomi in offerta su LightInTheBox (c’è un power bank a 6 euro) : LightInTheBox, noto e-store cinese, non è andato in vacanza e propone delle nuove offerte per questa metà di agosto, che toccano diversi prodotti a marchio Xiaomi. L'articolo Quanti prodotti Xiaomi in offerta su LightInTheBox (c’è un power bank a 6 euro) proviene da TuttoAndroid.