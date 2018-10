Xbox One si aggiorna per tutti | Arrivano i nuovi Avatar

Red Dead Redemption 2 : Gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : In data odierna sono trapelati in anticipo sulla rete, gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Red Dead Redemption 2, come sempre li abbiamo tradotti per voi e ve li riportiamo di seguito. Red Dead Redemption 2: Tutti gli Obiettivi e Trofei Completa con successo una missione rivale online Raggiungi il 100% di completamento Scopri il destino di Marko Dragic Completa il capitolo 1 Recupera la scorta da 4 fattorie Survive 3 days holding a ...

Metal Gear Solid 2 e 3 disponibili tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : I classici di azione stealth di Hideo Kojima, Metal Gear Solid 2 e 3, che arrivano nella forma di Metal Gear Solid HD Edition, sono gli ultimi titoli a far parte dell'elenco in continua espansione di Microsoft di giochi retrocompatibili per Xbox One.Come segnala Eurogamer.net, negli ultimi tempi abbiamo già visto alcuni titoli Konami retrocompatibili con Xbox One, come la collezione Silent Hill HD e Zone of Enders HD. Metal Gear Solid HD ...

Disponibile un bundle Xbox One X con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 : Se state pensando di passare ad Xbox One e non riuscite a decidervi forse questa nuova offerta potrebbe fare al caso vostro.Come riporta Gamingbolt, sul listino del rivenditore inglese Argos è apparso un interessantissimo bundle a tema racing. Questo pacchetto include una Xbox One X da 1TB più due codici per scaricare Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Il bundle è Disponibile in due varianti e potrete scegliere tra la console nera o bianca. ...

Microsoft Project xCloud - così i giochi Xbox One andranno su iPhone e Androdi - : Migliaia di giochi per Xbox One su smartphone e tablet in tutto il mondo: il progetto Microsoft Project xCloud prenderà il via nel 2019 Microsoft vuole portare i giochi per Xbox One sui dispositivi mobili: l'idea sarà messa in atto a partire dal prossimo anno con ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà molto probabilmente Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? ...

Con Project xCloud giochi i titoli Xbox con lo smartphone : Ossia una potente infrastruttura composta da numerosi data center collocati in tutto il mondo che permettono di eseguire nativamente un titolo per Xbox e poi di farlo riprodurre in streaming a un ...

Space Hulk : Tactics sbarca su PS4 - Xbox One e PC : Space Hulk: Tactics è da oggi disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. Il trailer di lancio introduce questo strategico a turni, un adattamento del gioco da tavolo ambientato nell'universo di Warhammer 40,000, che evidenzia il conflitto mortale tra gli apici dello sviluppo umano e la minaccia più letale della galassia.Sul fronte degli esseri umani troviamo gli Space Marine Terminator, dei super-soldati geneticamente modificati ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4 : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts quest’anno rilascerà […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e ...

Cyberpunk 2077 : l'hardware di PS4 e Xbox One non ha limitato gli sviluppatori : In occasione di un'intervista, Maciej Pietras di CD Projekt RED ha dichiarato alcune cose piuttosto interessanti riguardo lo sviluppo di Maciej Pietras dell'attesissimo Cyberpunk 2077, riporta VG247.Ebbene l'esperto ha precisato che, nel corso dello sviluppo dell'RPG il team di sviluppo non si è sentito per nulla limitato per via dell'hardware dell'attuale generazione videoludica. Questo perché, spiega lo sviluppatore, il processo di ...

L'Odissea inizia oggi : Assassin's Creed Odyssey è disponibile su Xbox One - PS4 e PC : Come ricorda Ubisoft attraverso un comunicato stampa ufficiale, a partire da oggi Assassin's Creed Odyssey è finalmente disponibile su Xbox One, PS4 e PC.Assassin's Creed Odyssey è ambientato nell'antica Grecia durante l'epoca d'oro di Atene, sullo sfondo di uno dei conflitti più spietati della storia, la Guerra del Peloponneso. Nei panni di Alexios o Kassandra, un mercenario spartano reietto, i giocatori intraprenderanno un viaggio epico, in un ...

Assassin's Creed Odyssey è più bello su Xbox One X o PS4 Pro? Scopriamolo con la nuova analisi comparativa di Digital Foundry : Oggi è il gran giorno dell'uscita di Assassin's Creed Odyssey, che oltre ad arrivare su PC sbarca anche su Xbox One e PS4, naturalmente nelle versioni ottimizzate per Xbox One X e PS4 Pro.Digital Foundry, la nota divisione di Eurogamer che si occupa di analizzare nel dettaglio le prestazioni grafiche dei videogiochi, ha recentemente pubblicato un nuovo video nel quale compara Assassin's Creed Odyssey sulle due console mid-gen, svelandone tutti i ...

Il reboot di Descent arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Il reboot dello sparatutto spaziale Descent, uscito originariamente nel 1994, arriverà per PlayStation 4, Xbox One e Switch oltre alle versioni PC, Mac e Linux precedentemente annunciate.Come riporta Gematsu, i preordini sono ora disponibili e includono l'accesso alla beta PC a partire da fine anno, una versione personalizzata della nave Generation III "Viola" con verniciatura esclusiva, sfide speciali per la beta PC che vi permetteranno di ...

Xbox One : October 2018 Update distribuito per gli Insider Omega : Alcune ore fa, Microsoft ha distribuito l’aggiornamento di October 2018 Update dedicato alle console Xbox One per tutti gli utenti iscritti al canale Omega del programma Insider. Novità Xbox Avatar Store: Gli Insider ora hanno accesso al negozio di avatar Xbox, dove possono cercare e provare nuovi capi di abbigliamento e accessori. Microsoft sta continuando ad espandere il negozio e le funzionalità di editor in base ai feedback. In questo ...

Xbox Francia : "Red Dead Redemption 2 sarà in 4K nativi su Xbox One X" : In occasione dell'uscita del nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 qualche giorno fa, anche Sony e Microsoft hanno voluto rilanciare il video pubblicandolo sui social ufficiali di PlayStation e Xbox, una pratica piuttosto comune considerando che il nuovo titolo di Rockstar uscirà a breve su queste due piattaforme, il prossimo 26 ottobre.Come riporta Resetera, una vera e propria notizia bomba arriva dal profilo Twitter di Xbox Francia, che ...