«X Factor 12» | vince l’effetto Gassmann

Fedez - Over/ Riuscirà a far vincere la sua categoria? (X Factor 2018) : Fedez, il rapper Riuscirà a cavarsela alla conduzione degli Over? Nei cinque anni da giudice della trasmissione di Sky Uno era riuscito sempre a schivarli. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:27:00 GMT)

Ascolti tv - vince Vanessa. In calo Pechino Express - cresce X Factor : In leggero calo la fiction di Raiuno Non dirlo al mio capo che però vince la serata sfiorando il 20% di share con 4,3 milioni di spettatori. Perde colpi anche Pechino Express su Raidue che scende al 7,...

Biglietti per i Live di X Factor con Opel : come partecipare al gioco e vincere la finale : Opel regala Biglietti per i Live di X Factor e per la puntata finale in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Opel e X Factor invitano i fan a partecipare ad un gioco online per provare a vincere i posti per i Live Show di X Factor 2018, molto cercati ogni anno. I Biglietti per i Live di X Factor, infatti, non sono disponibili in vendita e non sono acquistabili dagli utenti interessati: per partecipare come ...

XFactor - l’esibizione di Simon non convince i giudici : il fidanzato irrompe sul palco in sua difesa. Ecco come finisce : Alle audizioni di XFactor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, la prova di Simon, che si è cimentata con un pezzo trap, non ha convinto i giudici. Quando Manuel Agnelli le ha detto che era a 37 anni era oltre, non calata nel ruolo, il suo compagno ha fatto irruzione sul palco, prendendo le difese della concorrente: “Un pezzo di dura critica sociale, non l’avete capita”… ma i giudici sono stati compatti nel ...

X Factor - Asia Argento convince nel ruolo di giudice e in molti la vorrebbero. Ma ormai la decisione è presa : sarà sostituita : Un debutto “Asiacentrico” per la dodicesima edizione di X Factor con gli occhi puntati sul nuovo discusso giudice. Con il paradosso di essere già ex prima del debutto. Cattelan, convincente come sempre, ha anticipato la messa in onda con un filmato: “Quando 3 mesi fa abbiamo iniziato le registrazioni non potevamo immaginare che uno dei nostri giudici venisse coinvolto in una vicenda che niente ha a che fare con lo spirito del ...