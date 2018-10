WTA Tianjin – Crollo Sabalenka! Bacsinszky fa l’impresa dopo due tie-break

WTA Tianjin – Karolina Pliskova in semifinale : Boulter ko in tre set : Karolina Pliskova in semifinale nel torneo Wta di Tianjin: la 26enne ceca sconfigge la britannica Boulter in tre set Inizio in salita, questa mattina, per Karolina Pliskova, nel match valido per i quarti di finale del torneo Wta di Tianjin. La 26enne ceca si è dovuta rimboccare le maniche, dopo aver perso il primo set contro la britannica Boulter, che l’ha messa seriamente in difficoltà. La numero 6 del ranking Wta, però, ha subito ...

WTA Tianjin – Aryna Sabalenka schiacciasassi : Linette polverizzata in due set : Aryna Sabalenka supera con facilità gli ottavi di finale del WTA di Tianjin: la tennista bielorussa si impone in due set su Magda Linette Aryna Sabalenka continua a stupire in un finale di stagione che la proietta fra le migliori del tennis WTA. La tennista bielorussa ottiene un altro successo convincente nel WTA di Tianjin, lasciando appena quattro game a Magda Linette, numero 84 del ranking WTA. Aryna Sabalenka, numero 11 della ...

WTA Tianjin – Tutto facile per Pliskova : Hercog spazzata via agli ottavi in meno di un’ora : Karolina Pliskova si impone agli ottavi di finale del WTA di Tianjin con facilità: la tennista ceca liquida Polona Hercog in due set Karolina Pliskova avanza senza troppi problemi nel main draw del WTA di Tianjin. La tennista ceca, attualmente numero 6 del ranking mondiale femminile, ha superato con semplicità gli ottavi di finale del torneo asiatico. Pliskova si è imposta in due set, conclusi con il punteggio di 6-1 / 6-2, sulla slovena ...

WTA Tianjin – Sabalenka soffre ma esce alla distanza : Kenin ko un bagel al terzo set : Aryna Sabalenka soffre all’esordio nel WTA di Tianjin ma si impone al terzo set: Kenin si arrende alla distanza Aryna Sabalenka bagna l’esordio nel WTA di Tianjin con un successo. La tennista bielorussa che ha iniziato la settimana da numero 11 al mondo, ha sofferto più del dovuto contro una ottima Kenin. Sabalenka ha vinto il primo set al tie-break per 7-6 (7-4), perdendo però il secondo per 4-6. Decisivo il terzo set quando Sabalenka ha ...

WTA Tianjin - Garcia al secondo turno : Tianjin, CINA, - Caroline Garcia supera il primo turno del ' Tianjin Open ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 750mila dollari di scena sui campi in cemento di Tianjin , in Cina. La ...

