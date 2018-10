Walter Zenga riparte dal Venezia

Venezia - Walter Zenga ribalta la squadra : ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Venezia - Walter Zenga è il nuovo allenatore : Il Venezia Calcio ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi: il nuovo mister sarà Walter Zenga, che già nella giornata di oggi dirigerà il primo allenamento con la ...

Il ritorno dell'Uomo Ragno : Walter Zenga nuovo tecnico del Venezia : Manca solo l'ufficialità per un cambio della guardia tra ex interisti sulla panchina del Venezia. Il club del presidente Joe Tacopina, quartultimo in Serie B, ha esonerato l'ex allenatore della Primavera nerazzurra Stefano Vecchi: al suo posto Walter Zenga. L'Uomo Ragno, rimasto senza lavoro dopo la retrocessione dell'anno scorso con il Crotone, allenerà per la prima volta in carriera in serie cadetta dopo altre tre esperienze in massima serie ...

L'affondo del figlio di Walter Zenga : 'Sono 12 anni che non parlo con mio padre' : Zenga figlio contro Zenga padre. Il primo è Andrea, volto nuovo della tv italiana perché protagonista del reality show Temptation Island VIP . Il secondo e più celebre è papà Walter indimenticato ...

Alessandra Sgolastra : tutto sulla fidanzata del figlio di Walter Zenga - Andrea : Il suo volto non è noto nel mondo della tv, anche se ha grandi ambizioni e passioni , tra cui quella per la pallavolo, e un sogno mai sopito di sfondare nel mondo dello spettacolo . La sua famiglia è ...