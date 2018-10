Wall Street non basta all' Europa | Piazza Affari -0 | 52% Lo spread sale a 309

Borse europee perdono tono - Wall Street rimbalza con le banche : Le Borse europee , in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, rallentano il passo. Wall Street , partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre. Più debole Piazza Affari, che si attesta poco sotto la ...

Borsa in rialzo dopo il tonfo di Wall Street - bene anche l'Europa : Intanto il ministero dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha avuto in mattinata un bilaterale con il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, a margine dell'assemblea annuale di Fmi/...

Borsa in rialzo dopo il tonfo di Wall Street - bene anche l’Europa : Spread sotto quota 300 punti in avvio. Il ministro Tria incontra il segretario del Tesoro Mnuchin a Bali e gli spiega la manovra italiana

Wall Street in rosso gira le spalle a Trump. Ora teme i dazi cinesi : Altra giornata di sofferenza a Wall Street, dopo il tonfo di mercoledì. Da una parte, infatti, sono arrivate notizie positive, come la frenata dell’inflazione, o il negoziato per un vertice tra i presidenti Trump e Xi al G20 di Buenos Aires in novembre, allo scopo di scongiurare la guerra commerciale. Dall’altra, però, restano le preoccupazioni pe...