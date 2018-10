Volley | Superlega 2018 19 | pima giornata Civitanova rischia a Padova | debutto casalingo

oasport

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Si parte! Dopo l’antipasto, mal digerito dalle due super big Perugia ee trionfante per Modena, inizia in questo week end la/19, il campionato delle stelle, il torneo più bello del mondo destinato anche a sfruttare l’onda lunga del Mondiale. La primadella vecchia serie A1 offre già spunti molto interessanti con partite destinate già a dare qualche indicazione in più sulle possibili protagoniste del torneo tricolore, a partire dall’anticipo di domani al PalaDeAndrè di Ravenna dove di fronte si troveranno due outsider di lusso come la Consar, che lo scorso anno ha messo in bacheca la Challenge Cup e un’ambiziosa Revivre Milano. Un’assenza per parte (l’acciaccato Argenta nelle file ravennati e il convalescente Piano per la squadra di Giani) e tanti prospetti anche per la Nazionale azzurra del futuro in campo, come Sbertoli e Raffaelli, tanto per fare due ...