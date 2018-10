Volley | la Nazionale che vince sempre

Volley - Osmany Juantorena saluta l’Italia : “Per me la Nazionale è un capitolo chiuso - mi concentrerò sul club” : Osmany Juantorena ha ufficializzato l’addio alla Nazionale. La Pantera non vestirà più la maglia azzurra come aveva già anticipato venerdì scorso al termine del match contro la Polonia e la conseguente eliminazione dai Mondiali. Lo schiacciatore aveva preannunciato le sue intenzioni e le ha ribadite chiaramente durante la conferenza stampa di presentazione di Civitanova, il club dell’italo-cubano che nel weekend disputerà la ...

Volley - allarme schiacciatori in casa Italia : solo 7 azzurri titolari in SuperLega - che magra per la Nazionale : Filippo Lanza a Perugia, Osmany Juantorena a Civitanova, Luigi Randazzo a Padova, Cristian Savani a Verona, Giacomo Raffaelli a Ravenna, Simone Parodi a Latina, Gabriele Maruotti a Siena. Punto e stop. Sono questi gli schiacciatori Italiani che saranno titolari nella prossima SuperLega, il massimo campionato di Volley maschile: si tratta di appena 7 giocatori, una vera penuria in ottica Nazionale anche perché la Pantera ha ormai dato il suo ...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la festa bis di un Paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...

Mondiali Volley 2018 femminili – La Nazionale italiana a Sapporo - sabato l’esordio : Mondiale Volley 2018 femminile: l’Italia a Sapporo, sabato l’esordio contro la Bulgaria Concluso l’ultimo periodo di preparazione a Sendai oggi la Nazionale italiana femminile ha raggiunto Sapporo, sede della Pool B della prima fase Campionato Mondiale 2018 che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le ragazze di Davide Mazzanti esordiranno nella rassegna iridata sabato 29 settembre (ore 6.40 di mattina) contro la ...

Mondiali Volley 2018 – Grande successo degli azzurri in tv : l’Italia si stringe intorno alla Nazionale : La Nazionale Maschile continua ad essere molto seguita in TV, successo di share anche ieri contro la Slovenia La Nazionale Maschile da venerdì 21 sarà impegnata a Milano nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili. Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l’abbraccio del Mandela Forum che anche per l’ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito. I ragazzi di Blengini, però, oltre a palazzi dello sport ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può arrivare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...

Mondiali Volley 2018 – La Nazionale italiana continua a riscuotere successo! Boom di ascolti : Mondiali Volley 2018, Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina. In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - una magia azzurra e un volo pindarico. La Nazionale incanta tra attacchi spaziali e difese di fuoco : Ivan Zaytsev surreale, Simone Giannelli divino, Filippo Lanza chirurgico, Osmany Juantorena letale, Massimo Colaci esagerato, Simone Anzani e Daniele Mazzone granitici. Questo è il cast al gran completo di un’Italia letteralmente micidiale, una Nazionale pazzesca e su di giri con una continuità disarmante, 90 minuti di grande Volley confezionati da una squadra che ha surclassato il Belgio, un avversario ostico e molto temuto che non è mai ...

Mondiali Volley 2018 – Firenze ed il suo omaggio agli Azzurri : in Piazza Santa Croce ‘l’abbraccio’ alla Nazionale : Domani l’esordio mondiale della Nazionale maschile di pallavolo, Firenze dà il suo speciale in bocca al lupo agli Azzurri Musica, passi di danza, acrobazie e tanto divertimento hanno permeato Piazza Santa Croce a Firenze, dove questo pomeriggio Dhl Express Italy, leader mondiale del trasporto espresso interNazionale, ha dato vita ad un divertente Flash Mob, un vero e proprio omaggio alla Nazionale di Volley Maschile, ormai pronta ...

Mondiali Volley 2018 – Nazionale femminile - ecco quando sarà diramata la lista delle convocate : Nazionale femminile: domani la lista delle quattordici per il Campionato Mondiale Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti domani ufficializzerà la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale in Giappone (dal 29 settembre al 20 ottobre). Dopo il torneo di Montreux Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale ...

Volley - Mondiali 2018 : il canto degli undicimila del Foro Italico (con Mattarella) che ha spinto la Nazionale azzurra : 11.170. Tanti sono stati gli spettatori accorsi al Foro Italico per assistere alla prima assoluta dell’Italia al Campionato del Mondo 2018. La terza volta della pallavolo sul Centrale normalmente destinato al tennis ha fatto ancora centro, dopo i match dell’allora World League contro la Polonia nel 2014 e contro il Brasile nel 2015. Il Foro si è riempito d’azzurro fin dalle prime ore del pomeriggio: maglie, cappelli più o meno ...

Beach Volley : Andrea Raffaelli rimosso dall’incarico di dt della Nazionale femminile - ogni coppia avrà il proprio allenatore : Termina l’esperienza di Andrea Raffaelli da direttore tecnico della Nazionale di Beach volley femminile. Raffaelli ha comunicato l’uscita di scena con un post su Facebook in cui ringrazia lo staff e le tre coppie Zuccarelli/Traballi (vice-campionesse italiane), Costantini/Puccinelli e Gradini/Barboni. Il contratto di Raffaelli, in verità, scade a dicembre, ma a spiegare alla Gazzetta dello Sport cos’è successo è il responsabile ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

Mondiali di Volley : i probabili 14 convocati della Nazionale italiana : Mancano pochi giorni al 9 settembre, data che vedrà l'esordio della Nazionale italiana ai Mondiali 2018 nella incredibile cornice del Foro Italico, davanti ai circa diecimila spettatori previsti per il match che vedrà la nostra rappresentativa affrontare il Giappone. A breve il CT Gianlorenzo Blengini dovrebbe stilare l'elenco definitivo degli atleti che prenderanno parte alla kermesse iridata. I sicuri titolari Dopo l'esclusione un po' a ...