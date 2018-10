Vodafone offre la Special 20GB ad alcuni già clienti | la Special Minuti 30GB agli ex

Vodafone offre ad alcuni clienti Extra 20GB a 3 euro : Vodafone offre ad alcuni clienti la possibilità di attivare entro il 23 settembre 2018 (salvo eventuali proroghe) il piano Extra 20GB a 3 euro al mese L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti Extra 20GB a 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone vuole tenervi stretti offrendovi la Special Unlimited 50GB a un prezzo speciale : Vodafone ha avviato una nuova campagna promozionale per far restare con sé i propri clienti che prevede l'attivazione della Special Unlimited 50GB a un pezzo Speciale. L'articolo Vodafone vuole tenervi stretti offrendovi la Special Unlimited 50GB a un prezzo Speciale proviene da TuttoAndroid.

Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese - Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4 - 99 euro : Samsung Galaxy Note 9 arriva sul listino Tre con prezzi che partono da 22 euro al mese più anticipo e rata finale e nel mentre Vodafone proroga una promozione destinata per alcuni utenti relativa al Samsung Galaxy J5 (2017), proposto a 4,99 euro al mese più un anticipo di 9,99 euro. L'articolo Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese, Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Huawei P20 a un prezzo molto speciale - ma non a tutti : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di Huawei P20 a un prezzo vantaggioso, senza richiedere alcuni anticipo e con pagamento rateale della durata di 30 mesi. L'articolo Vodafone offre Huawei P20 a un prezzo molto speciale, ma non a tutti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro : Vodafone non è tra gli operatori più amati d'Italia, ma gli va riconosciuto il merito di sapere come far sentire speciali i propri clienti L'articolo Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone riparte all’attacco offrendo ad ex clienti minuti illimitati e fino a 50 GB tramite i call center : Vodafone contatta alcuni ex clienti tramite i call center offrendo le sue offerte Special minuti con minuti illimitati e fino a 50 GB di traffico dati in 4G, a partire da 7 Euro al mese. L'articolo Vodafone riparte all’attacco offrendo ad ex clienti minuti illimitati e fino a 50 GB tramite i call center proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Special Minuti 30GB a 7 Euro ad ex clienti passati ad Iliad : Vodafone offre la promozione Special Minuti 30GB con Minuti illimitati e 30 GB di internet a 7 Euro al mese ad alcuni ex-clienti ora passati ad Iliad: ecco tutti i dettagli. L'articolo Vodafone offre Special Minuti 30GB a 7 Euro ad ex clienti passati ad Iliad proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre la Special Minuti 20GB a partire da 7 euro al mese : Vodafone cerca nuovamente di prendersi i clienti della concorrenza offrendo Minuti illimitati e 20 GB a partire da 7 euro al mese. L'articolo Vodafone offre la Special Minuti 20GB a partire da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre ad alcuni già clienti la Special 30GB al prezzo di 9 euro al mese : Vodafone offre ad alcuni già clienti la Special 30GB: minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti e 30 GB di internet in 4G al costo di 9 euro al mese L'articolo Vodafone offre ad alcuni già clienti la Special 30GB al prezzo di 9 euro al mese proviene da TuttoAndroid.